Systemutveckling
2026-02-25
Utbildare inom Systemutveckling
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB
Omfattning: Heltid / deltid
Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom systemutveckling som vill undervisa och vägleda studerande i utveckling av moderna IT-system. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på programmering, systemarkitektur, databaser, API:er och etablerade utvecklingsmetoder.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur system designas, implementeras, testas och förvaltas i professionella utvecklingsmiljöer.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Undervisa i systemutveckling och objektorienterad programmering
Handleda studerande i utveckling av applikationer, backendlogik och API:er
Introducera databashantering, systemintegration och arkitekturprinciper
Undervisa i testning, versionshantering och strukturerad kodutveckling
Stötta studerande i tekniska projekt och problemlösning
Vi söker dig som
Har minst 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet inom systemutveckling
Har goda kunskaper i ett eller flera programmeringsspråk (t.ex. Java, C#, Python eller JavaScript)
Har erfarenhet av databaser, API-utveckling och systemintegration
Har förståelse för mjukvaruarkitektur och utvecklingsprocesser
Är analytisk och trygg i tekniska resonemang
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt och strukturerat sätt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad
En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretagKontaktuppgifter för detta jobbmalcolm.mustafa@teknikakademin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7296102-1862041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Östgötagatan 73 (visa karta
)
116 64 STOCKHOLM Jobbnummer
9764233