Systemutvecklare | Svenska Akademien
2026-02-13
Svenska Akademien är en fristående kulturinstitution med uppdrag att främja det svenska språket och litteraturen. Akademien är internationellt känd för sitt arbete med Nobelpriset i litteratur och för långsiktiga språkliga resurser som SAOL, SAOB, svenska.se och litteraturbanken.se.
Nu söker Akademien en systemutvecklare som vill ta ett långsiktigt ansvar för förvaltning och vidareutveckling av våra digitala system - i en miljö där teknik, språk och kulturarv möts.
Om rollen
Rollen är ny och utformad för att komplettera befintlig utvecklingskompetens. Du arbetar nära Akademiens verksamhet och fungerar som teknisk parhäst med helhetsperspektiv snarare än specialist inom ett enskilt område.
Arbetet präglas av långsiktighet, kvalitet och noggrannhet. Systemen du ansvarar för är centrala både för Akademiens interna arbete och för allmänhetens tillgång till språkliga och litterära resurser.
Rollen innebär ett stort förtroende och hög grad av självständighet, i en liten organisation med korta beslutsvägar.
Arbetet omfattar bland annat att:
vidareutveckla och förvalta Akademiens publika webbplatser och digitala tjänster
utveckla och underhålla interna redaktionella och administrativa verktyg
arbeta med backendutveckling, datatjänster och API:er
medverka i drift, underhåll och förbättring av server- och applikationsmiljöer
arbeta med datahantering, textbearbetning och olika former av pipelines
bidra till modernisering av äldre system och kodbaser
delta i tekniska vägval kring arkitektur, verktyg och arbetssätt
Rollen kombinerar utveckling, systemförvaltning och ett visst inslag av drift- och DevOps-arbete.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en teknisk generalist med bred systemförståelse och som trivs i sammanhang där stabilitet, eftertanke och ansvar väger tyngre än snabba leveranser.
Du har sannolikt:
flerårig erfarenhet som systemutvecklare, gärna med backendfokus
vana av att arbeta i större, mogna och delvis historiskt uppbyggda kodbaser
erfarenhet av drift, servermiljöer och systemförvaltning
goda kunskaper i Python eller motsvarande språk
erfarenhet av databaser, API-utveckling och dataprocessering
Du uttrycker dig obehindrat på svenska.
Som person är du självgående, strukturerad och trygg i att ta ansvar. Du uppskattar miljöer med högt förtroende, låg prestige och möjlighet att arbeta långsiktigt och fördjupat.
Vad som utmärker rollen
arbete med system som utgör en del av Sveriges språkliga och kulturella infrastruktur
stort tekniskt inflytande och möjlighet att påverka på lång sikt
fokus på stabilitet, kvalitet och hållbara lösningar
arbete med unika språkliga och litterära datamängder
en lugn, förtroendebaserad och intellektuell arbetsmiljö
Praktisk information
Placeringsort: Stockholm som utgångspunkt men inte ett definitivt krav (former för närvaro är anpassningsbara) Omfattning: Heltid Anställningsform: Tillsvidare Kollektivavtal tillämpas
I denna rekrytering samarbetar Svenska Akademien med Senterprise. Vid frågor om tjänsten, kontakta Erik Larsson på erik.larsson@senterprise.se
.
