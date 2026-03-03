Systemutvecklare SharePoint/.NET - Senior
2026-03-03
Vi söker nu en Senior Systemutvecklare inom SharePoint/.NET till ett uppdrag hos en statlig myndighet med omfattande utvecklings- och digitaliseringsverksamhet.
Här får du arbeta i en modern utvecklingsmiljö där både teknikval och arbetssätt präglas av ambitionen att ligga i framkant.
Om uppdraget
Uppdraget innebär systemdesign och konfigurering i .NET/SharePoint kopplat till både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga system. Du kommer att ingå i utvecklings- och digitaliseringsavdelningen och arbeta i ett team som värdesätter samarbete, kvalitet och kontinuerlig förbättring.
Arbetet bedrivs enligt agila principer och du förväntas bidra med både teknisk kompetens och erfarenhet som utvecklar teamets arbetssätt.
Myndigheten bedriver flera parallella utvecklingsinsatser, vilket innebär att även andra interna uppdrag kan bli aktuella beroende på behov.
Rollen
Vi söker en konsult på kompetensnivå 4, vilket innebär:
Hög generalistkompetens eller mycket hög specialistkompetens
Flerårig erfarenhet av komplexa uppdrag inom rollen (ca 9-12 år)
Förmåga att ta ansvar för stora delar av uppdraget
Mycket hög grad av självständighet
Skallkrav
Du ska ha erfarenhet av och goda kunskaper inom:
Microsoft .NET Framework
Visual Studio
SQL Server / Microsoft SQL
C#
SharePoint 2016
SharePoint SE
Konfigurering i SharePoint
CSOM
Meriterande kompetenser
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
SharePoint Online
Utveckling av administrativa handläggningssystem
Domändriven design (DDD)
Jira & Confluence
Jenkins
REST
Vue, React, Angular
TypeScript
PowerShell
Scrum
Vi söker dig som
Är tekniskt trygg och självgående
Har ett genuint intresse för systemutveckling och modern teknik
Trivs i agila team och bidrar aktivt till förbättring
Har god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
Är kommunikativ och van att arbeta på svenska
Uppdragsinformation
Omfattning: 100%
Placering: Jönköping (arbete på plats, möjlighet till viss distans)
Språk: Svenska
Ansök senast: 2026-03-09
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Vi arbetar nära både kund och kandidat och säkerställer en professionell, transparent och kvalitativ process från första kontakt till signerat avtal.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb.
Soros Consulting AB (org.nr 559130-2780)
9775450