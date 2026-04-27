Systemutvecklare .NET
2026-04-27
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Rollen som systemutvecklare omfattar huvudsakligen:
• Utveckla och underhålla robusta lösningar som möter höga krav på tillgänglighet och prestanda.
• Omvärldsbevakning och bidra till tekniska vägval.
• Bygga och förbättra CI/CD-pipelines.
• Säkerställa hög IT-säkerhet löpande.
• Ta fram och uppdatera dokumentation i form av system-, krav- och/eller designdokument.
• Samarbete inom teamet och stödja beställare/produktägare.
• Design och arkitektur för att säkerställa skalbara, säkra och anpassade systemlösningar för framtida behov.
• Testning och kvalitetssäkring: Utföra enhets- och integrationstester för att säkerställa att systemen fungerar som avsett, samt förebygga och åtgärda buggar.
Skallkrav 1. Systemutvecklarerfarenhet Minst 13 års arbetslivserfarenhet (under de senaste 20 åren) i rollen som systemutvecklare. Alternativt minst 10 års arbetslivserfarenhet (under de senaste 15 åren) som systemutvecklare samt högskole-/universitetsutbildning om 120p/180hp inom IT, elektroteknik eller annan motsvarande relevant utbildning.
2. C# och .NET Core Minst 5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling i C# med Visual Studio och .NET Core.
3. Frontendutveckling (Razor Pages) Minst 5 års arbetslivserfarenhet av frontendutveckling med .NET Razor Pages.
4. MS-SQL Minst 5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling mot MS-SQL-databaser.
5. REST API Minst 5 års arbetslivserfarenhet av utveckling av REST API:er.
6. Entity Framework Core Minst 5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med Entity Framework Core.
7. HTML, CSS och JavaScript Minst 3 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med HTML, CSS och JavaScript.
8. IT-säkerhetskritisk verksamhet Minst 3 års arbetslivserfarenhet från verksamhet med mycket höga IT-säkerhetskrav och tillhörande processer.
9. Agilt arbetssätt Minst 3 års arbetslivserfarenhet av arbete i agila team med metoder såsom user stories och MVP samt verktyg som Azure DevOps eller Jira.
10. Kommunikation God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i svenska och engelska.
Meriterande 1. IT-arkitektur och systemdesign Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med IT-arkitektur och design av mjukvarusystem.
2. Kubernetes Minst 2 års arbetslivserfarenhet av utveckling i Kubernetes-miljö.
3. CI/CD i Azure DevOps Minst 2 års arbetslivserfarenhet av implementering och/eller utveckling av CI/CD-pipelines i Azure DevOps.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig.
