Systemutvecklare inom .NET

Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker systemutvecklare för arbete med uppbördssystem inom vägtrafikområdet. Du blir en del av agila IT-team som utvecklar, vidareutvecklar och förvaltar lösningar där fullständighet, riktighet och spårbarhet i uppbördshantering och sidoordnad bokföring står i centrum. Miljön bygger på Microsoft-stacken och omfattar både förändrade verksamhetsprocesser och utveckling av nya IT-stöd.
Uppdraget är säkerhetsklassat och kräver att du kan genomgå säkerhetsprövning med registerkontroll.
ArbetsuppgifterDelta i hela systemutvecklingscykeln: kravarbete, systemdesign, planering, utveckling, test och felsökning
Utveckla och förvalta system i Microsoft-stacken med fokus på skalbara och robusta lösningar
Bygga och vidareutveckla komplexa distribuerade system med många integrationspunkter
Arbeta med tjänsteorienterade och händelseorienterade systemlösningar
Utveckla och optimera SQL Server-databaser
Utveckla datawarehouselösningar med Microsoft-teknik
Arbeta med TDD och automatiserade tester
Dokumentera systemdesign och systemimplementation
Samarbeta nära teammedlemmar och leverera IT-stöd utifrån verksamhetens behov
KravMinst fyra (4) års erfarenhet, under de senaste sex (6) åren räknat från sista anbudsdag, av Microsoft .NET
Minst fyra (4) års erfarenhet, under de senaste sex (6) åren räknat från sista anbudsdag, av C#
Minst fyra (4) års erfarenhet, under de senaste sex (6) åren räknat från sista anbudsdag, av SQL Server och optimering av SQL-databaser
Minst två (2) års erfarenhet, under de senaste fyra (4) åren räknat från sista anbudsdag, av att utveckla komplexa distribuerade system med många integrationspunkter
Minst två (2) års erfarenhet, under de senaste fyra (4) åren räknat från sista anbudsdag, av att utveckla tjänsteorienterade och händelseorienterade systemlösningar
Minst två (2) års erfarenhet, under de senaste fyra (4) åren räknat från sista anbudsdag, av att utveckla reskontrasystem inom uppbördshantering
Minst två (2) års erfarenhet, under de senaste fyra (4) åren räknat från sista anbudsdag, av att utveckla datawarehouselösningar med Microsoft-teknik
Minst fyra (4) års erfarenhet, under de senaste sex (6) åren räknat från sista anbudsdag, av TDD och automatiserade tester
Minst fyra (4) års erfarenhet, under de senaste sex (6) åren räknat från sista anbudsdag, av Azure DevOps Server
Minst två (2) års erfarenhet, under de senaste fyra (4) åren räknat från sista anbudsdag, av systemutveckling med NServiceBus
Minst två (2) års erfarenhet, under de senaste fyra (4) åren räknat från sista anbudsdag, av SpecFlow
Minst två (2) års erfarenhet, under de senaste fyra (4) åren räknat från sista anbudsdag, av Blazor
Minst två (2) års erfarenhet, under de senaste fyra (4) åren räknat från sista anbudsdag, av att dokumentera systemdesign och systemimplementation
Erfarenhet av att arbeta enligt agila metoder
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst två (2) års erfarenhet, under de senaste fyra (4) åren räknat från sista anbudsdag, av MSSQL transaktionell replikering
Minst två (2) års erfarenhet, under de senaste fyra (4) åren räknat från sista anbudsdag, av Telerik Blazor
Minst tre (3) års erfarenhet, under de senaste fyra (4) åren räknat från sista anbudsdag, av dotnet Core
Minst fyra (4) års erfarenhet, under de senaste fyra (4) åren räknat från sista anbudsdag, av systemutveckling med IoC och DI
Erfarenhet från minst 1 uppdrag åt myndigheter eller stora organisationer med komplexa systemmiljöer, många integrationer och höga säkerhetskrav, under de senaste fyra (4) åren räknat från sista anbudsdagSå ansöker du
