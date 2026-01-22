Systemutvecklare inom Geodata, Gävle
Lantmäteriet, UIT / Datajobb / Gävle Visa alla datajobb i Gävle
2026-01-22
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
Utveckling och IT utgör en central del av Lantmäteriets verksamhet och är avgörande för vår långsiktiga utveckling. I nära samverkan med övriga verksamhetsområden arbetar vi med strategiska, taktiska och operativa frågor för att säkerställa att våra tekniska lösningar möter både dagens och morgondagens behov. Vi strävar efter att vara en modern myndighet där teknik och samhällsnytta går hand i hand samtidigt som vi erbjuder en kreativ och välkomnande arbetsmiljö.
Vi har flera stora intressanta och samhällsviktiga utvecklingsprojekt på gång samt en utveckling av myndighetens digitala infrastruktur. Där behöver vi dig som vill vara med och forma framtiden.
Vill du hjälpa till med att förse hela Sverige med geodata (geografisk information och fastighetsinformation)? Och göra samhällsnytta på riktigt!
Vi, ett av Lantmäteriets alla agila team, levererar bild- och höjdinformation, kartor och fastighetsinformation - ja nästan allt som man kan efterfråga av Lantmäteriets information, via e-tjänster och API'er. Vi ligger längst fram i Sverige när det gäller teknik inom geodataområdet och har system med höga krav på prestanda, kapacitet och tillgänglighet.
Vi är ett självständigt team med stort utrymme att välja lämpliga tekniker, verktyg och arbetssätt. Alla i teamet tar gemensamt ansvar för utveckling och drift av de applikationer som vi jobbar med. Lantmäteriet ger alla medarbetare stort förtroende och tillit och du förväntas bidra till vår gemensamma trivsel, känsla av trygghet och tillhörighet.
Nu söker vi dig, en driven systemutvecklare med några års erfarenhet. Du kommer att spela en viktig roll för vidareutvecklingen i teamet. Det finns stora möjligheter att utvecklas inom både geodata- och systemutvecklingsområdet.
Det viktiga är att du är en nyfiken och vetgirig problemlösande systemutvecklare med ett mindset att lösa utmaningar tillsammans med ditt team.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom IT samt tidigare arbetslivserfarenhet som systemutvecklare. Du har även god kompetens och erfarenhet av Integration/API'er, REST/JSON/GeoJSON och PostgreSQL/PostGIS.Du kan obehindrat kommunicera på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Geodata, containerteknologi, Python, Devops och Linux.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du som person är kreativ och ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på gamla problem. Du håller dig à jour och omvärldsbevakar inom din profession. Du är hänsynstagande och har lätt för att sätta dig in i andras situation. Du är samarbetsorienterad och anpassar dig för att hitta win-win-lösningar. Som person är du lösningsorienterad och fokuserar på att hitta lösningar på uppkomna problem. Du är analytisk och löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar samt att du står upp för egna åsikter.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare samt att en säkerhetsprövning med registerkontroll och säkerhetssamtal kommer att genomföras innan anställning.
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
I denna rekrytering kan sex månaders provanställning komma att tillämpas. Ersättning
