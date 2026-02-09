Systemutvecklare DevSecOps
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Är du positiv, engagerad och intresserad av att jobba med systemutveckling? Vill du vara en del i ett nytt team där ledorden är nyfikenhet, samarbete och värdeskapande?
Vi utvecklar, testar och driftar kontinuerligt och söker flera personer med olika kompetenser att bilda ett drivet och diversifierat team.
Din roll:
Vi söker flera personer som vill ingå ett drivande team där man får vara kreativ och tänka utanför boxen, har ett brinnande intresse för mjukvaruutveckling, relevant utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta inom DevOps metodiken och har ett starkt intresse för säkerhetspraxis i linje med DevSecOps. Det är även till fördel ifall du som person är självgående och proaktiv i dina teknikval.
I den här rollen får du möjlighet att arbeta i hela utvecklingskedjan - från kravställning till utveckling och test. Du får vara med och forma lösningar som verkligen gör skillnad. Vi söker dig smo har en stark teknisk kompetens samtidigt som du har en stor kommunikativ förmåga då krav ständigt bollas med kund såväl som inom teamet. Du ska trivas i en samarbetande miljö där idéer och expertis delas för att nå gemensamma mål och ha en god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.
Du besitter idag en bred kompetens inom flera områden, vilket gör dig väl lämpad för denna roll. Vi lägger stor vikt på vem du är som person, lagspelare, engagerad i arbetsuppgifterna och har ambitionen att kontinuerligt lära sig.
För att trivas och lyckas i denna position ser vi att du har erfarenhet från någon eller flera av följande områden:
* Programmering och utveckling:
Du har erfarenhet av att arbeta med programmeringsspråk som C#/.Net, Python och Java. Du har också kunskap om REST-API:er och har utvecklat webbapplikationer samt arbetat med både back-end och front-end utveckling.
* Databashantering:
Du har erfarenhet av att arbeta med databaser såsom MS SQL och Postgres, och har kunskap om applikationsutveckling och verktygsutveckling.
* DevOps och CI/CD:
Du har kunskap om DevSecOps metodik och har erfarenhet av att arbeta med CI/CD-pipelines. Du är bekant med verktyg som Artifactory, Bitbucket och Git.
* Konfigurationshantering och automatisering:
Du har förståelse för Version Control Systems (CM)/konfigurationshantering och har erfarenhet av att arbeta med Puppet och Bash. Du har också kunskap om Product Data Management systems (PDM).
* IT-infrastruktur:
Du har en god förståelse för IT-infrastruktur, inklusive nätverk, virtuella maskiner och operativsystem som Linux och Windows
*
Kravstruktur/kravhantering
Förståelse för komplexa krav kopplat till myndigheters regelverk och dess efterlevnad samt regulatoriska krav för utveckling av Configuration Management system.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Vad blir du en del av:
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
