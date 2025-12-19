Systemutvecklare
2025-12-19
Vill du jobba med systemutveckling som gör skillnad och skapar samhällsnytta? Är du en engagerad lagspelare som vill vara med och utveckla moderna lösningar till rättsväsendet? Då har vi ett spännande och viktigt jobb för dig!
Vad innebär arbetet?
Som utvecklare hos oss arbetar du i agila team med både nyutveckling och vidareutveckling av våra webbapplikationer. Du kommer att jobba med Jakarta EE och Java 21 på backend och Angular på frontend, i en plattform baserad på open source.
Vi har flera team som tillsammans utvecklar och förvaltar systemstöd till domstolarnas kärnverksamhet inom mål- och ärendehantering. En utmaning för kommande åren är utveckling av nästa generation av det största systemstödet.
Utvecklingen bedrivs i en modern miljö där vi hela tiden utvecklar vårt arbetssätt baserat på agila principer. Vi har fokus på att i linje med DevOps öka automatiseringen av tester, byggen och driftsättningar. Verktyg som används i utveckling är exempelvis IntelliJ, Maven, Jenkins, Git, SonarQube och Docker. För att hålla ordning och reda på arbetet används Jira och Confluence.
Vi har flera kompetensgrupper där du kan utbyta erfarenheter med andra erfarna och kompetenta kollegor. Det är viktigt för oss att du utvecklas tillsammans med oss!
Vem söker vi?
Du har IT-utbildning på högskolenivå eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du har ett stort intresse för programmering och Java fullstackutveckling som din specialitet. Du kan vara junior med ett par års erfarenhet eller en erfaren utvecklare.
Som person är du nyfiken och gillar problemlösning, du är prestigelös och har lätt för att kommunicera. Du har eget driv och ser samarbete som självklart och vill ta ansvar tillsammans med andra för att vi ska utvecklas och lyckas i våra leveranser. Att nå uppsatta mål och att leverera med god kvalitet är viktigt för dig.
Du har kunskaper om några av följande tekniker, komponenter eller arbetssätt:
• Jakarta EE och Java 21.
• HTML, Javascript, Typescript eller gärna något webbramverk som t ex Angular
• DevOps: Container, Docker, Jenkins och GIT
• Enhetstester
• Agilt arbetssätt
Det är även meriterande om du har erfarenhet av att genomföra byggen och leveranser.
Allt vårt arbete, både muntligt och skriftligt, utförs på svenska så du behöver hantera svenska språket obehindrat i både tal och text.
Vi erbjuder dig
Möjligheten att jobba på en dynamisk och framåtriktad IT-avdelning med fokus på digitalisering och utveckling av interna arbetsprocesser. En trygg arbetsplats som är präglad av mångfald och utvecklingsmöjligheter både på djupet och bredden. En avdelning med engagerade kollegor i en kreativ och intensiv miljö som formas av Domstolsverkets ledord snabbare, enklare och flexiblare.
Vi erbjuder en miljö som präglas av en hög tilltro till våra medarbetare och att varje person tar stort ansvar för sitt jobb. För oss är medarbetarna vår största tillgång!
Vilka är vi
Domstolsverkets IT-avdelning har närmare 120 medarbetare och är hjärtat i 80 domstolars digitalisering. Vi underlättar vardagen för cirka 7 400 användare i Sveriges domstolar och bidrar på så sätt till rättstrygghet och demokrati för landets invånare. Varje dag.
Tillsammans med andra närliggande myndigheter spelar Sveriges Domstolar också en viktig roll i digitaliseringen av informationsflödet inom hela rättsväsendet.
Hos oss jobbar alla med ständiga förbättringar och bidrar till arbetsglädje. Vi är en arbetsplats med fina resultat i den årliga medarbetarundersökningen och här finns stora möjligheter till kompetensutveckling.
Domstolsverkets moderna huvudkontor finns mitt i expansiva Jönköping och har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö. På myndigheten arbetar cirka 400 personer.
Besök oss gärna på IT-jobb på Domstolsverket - Domstolsverket (https://www.domstol.se/domstolsverket/jobba-hos-oss/jobba-pa-domstolsverket/it-jobb-pa-domstolsverket/)
och läs mer om, och hur det är att jobba hos oss.Publiceringsdatum2025-12-19Övrig information
Placeringsort är Jönköping. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbete på distans kan överenskommas upp till två dagar per vecka. Detta bestäms i dialog med närmaste chef.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan i dag!
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
