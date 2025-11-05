Systemutvecklare

Hirely AB / Datajobb / Jönköping
2025-11-05


Visa alla datajobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Jönköping, Gnosjö, Tranås, Haninge, Vetlanda eller i hela Sverige

Är du en lösningsorienterad utvecklare som trivs med att skapa moderna och effektiva systemlösningar? Vår kund i Jönköping söker nu en systemutvecklare på heltid som vill vara med och vidareutveckla innovativa IT-lösningar för framtiden.

Om rollen

Som systemutvecklare kommer du att arbeta med utveckling, förvaltning och förbättring av kundens digitala lösningar. Du ingår i ett engagerat utvecklingsteam där ni tillsammans ansvarar för att skapa stabila, användarvänliga och skalbara system.

Arbetet sker i en modern och agil miljö, med fokus på kvalitet, samarbete och ständig förbättring.

Publiceringsdatum
2025-11-05

Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla system och applikationer

Delta i hela utvecklingskedjan, från kravanalys till driftsättning

Arbeta med både backend- och frontend-utveckling beroende på kompetens

Samarbeta med projektledare, UX-designers och andra utvecklare

Felsöka, optimera och förbättra befintliga lösningar

Vi söker dig som

Har minst 2-3 års erfarenhet av systemutveckling

Behärskar objektorienterad programmering (t.ex. C#, Java eller Python)

Har erfarenhet av databaser (SQL, MySQL, PostgreSQL)

Är bekant med agila arbetssätt (Scrum/Kanban)

Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Är nyfiken, ansvarstagande och gillar att arbeta i team

Meriterande

Erfarenhet av .NET, React, TypeScript eller REST API:er

Kunskap inom Azure eller AWS

Eftergymnasial utbildning inom IT eller systemvetenskap

Vi erbjuder

En heltidstjänst i ett väletablerat och teknikdrivet företag

Möjlighet att påverka teknikval och lösningar

Kompetensutveckling och karriärmöjligheter inom IT

En öppen och inkluderande arbetsmiljö med engagerade kollegor

Om anställningen

Ort: Jönköping

Omfattning: Heltid

Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidare

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Jobbnummer
9589226

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: