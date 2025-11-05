Systemutvecklare
2025-11-05
Är du en lösningsorienterad utvecklare som trivs med att skapa moderna och effektiva systemlösningar? Vår kund i Jönköping söker nu en systemutvecklare på heltid som vill vara med och vidareutveckla innovativa IT-lösningar för framtiden.
Om rollen
Som systemutvecklare kommer du att arbeta med utveckling, förvaltning och förbättring av kundens digitala lösningar. Du ingår i ett engagerat utvecklingsteam där ni tillsammans ansvarar för att skapa stabila, användarvänliga och skalbara system.
Arbetet sker i en modern och agil miljö, med fokus på kvalitet, samarbete och ständig förbättring.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla system och applikationer
Delta i hela utvecklingskedjan, från kravanalys till driftsättning
Arbeta med både backend- och frontend-utveckling beroende på kompetens
Samarbeta med projektledare, UX-designers och andra utvecklare
Felsöka, optimera och förbättra befintliga lösningar
Vi söker dig som
Har minst 2-3 års erfarenhet av systemutveckling
Behärskar objektorienterad programmering (t.ex. C#, Java eller Python)
Har erfarenhet av databaser (SQL, MySQL, PostgreSQL)
Är bekant med agila arbetssätt (Scrum/Kanban)
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Är nyfiken, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
Meriterande
Erfarenhet av .NET, React, TypeScript eller REST API:er
Kunskap inom Azure eller AWS
Eftergymnasial utbildning inom IT eller systemvetenskap
Vi erbjuder
En heltidstjänst i ett väletablerat och teknikdrivet företag
Möjlighet att påverka teknikval och lösningar
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter inom IT
En öppen och inkluderande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Om anställningen
Ort: Jönköping
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
