2-3 elevassistenter till Lindeparkens anpassade gymnasium.
2026-06-01
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Lindeparkens anpassade gymnasieskola ligger centralt vid Skärholmens centrum med närhet till vacker natur och allmänna kommunikationer. Vi har 76 elever på vårt individuella program, organiserade i fyra arbetslag. I varje klass går 5–10 elever. Vår profil kultur och hälsa genomsyrar verksamheten och estetiska lärprocesser, pedagogisk odling, fysisk aktivitet och friluftsaktiviteter är framträdande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder även korttidstillsyn (KTT) som bedrivs i skolans lokaler. Vi utgår från elevens hela skoldag och planerar för balans mellan aktivitet och återhämtning.
Läs mer på https://lindeparken.stockholm/
Inom Stockholms stad erbjuds du friskvårdsbidrag på 3 000kr per år.
Din roll
Nu söker vi två till tre tillsvidaretjänster som elevassistent till våra elever inom AST. Arbetet som elevassistent syftar till att få eleverna att så långt som möjligt, och utifrån sina egna förutsättningar, utvecklas i enlighet med utbildningens mål.
Tillsammans med lärare och övrig personal på skolan arbetar du för att skapa en utvecklande, meningsfull och positiv miljö för eleverna. Omsorg och tillsyn av elever är också viktiga delar i uppdraget. Utifrån verksamhetens behov kan arbetet genomföras med enskilda elever eller med en grupp.
Arbetsuppgifterna är varierande och omväxlande. Det kan röra sig om att hjälpa eleven att finna ro i sina studier eller vara behjälplig med att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också handla om att träna på vardagliga uppgifter, stödja eleven i olika aktiviteter på raster, i omklädningsrum, vid toalettbesök, måltider eller på utflykter, friluftsdagar med mera. Du arbetar
på instruktion från undervisande lärare och samverkar om hur arbetet ska utföras.
I din roll ingår att ha tät kontakt och nära samarbete med övrig personal inom skolan, elever, elevernas vårdnadshavare och externa insatser såsom t.ex. habilitering.
Du följer en klass om ca 5-10 elever under skoldagen och ungdomar på korttidstillsyn, KTT, före och efter skoldag och under lov. Konkreta uppgifter kan vara att:
• Ta emot och lämna elev vid skolskjuts.
• Kommunicera genom alternativ och kompletterande kommunikation
• Göra bildschema
• Delta på möten, konferenser och utbildningar
• Bada med elever
• Kontakt med vårdnadshavare, boenden m.fl.
• Viss medicinering och handhavande utifrån rutiner egenvård med hjälp
• Förbereda och genomföra aktiviteter på korttidstillsyn, KTT
Vissa elever kan bli utagerande vilket innebär att vi arbetar en till en med de eleverna. Arbetsmiljön kan upplevas som stressande när oförutsedda händelser sker och du snabbt behöver anpassa och ställa om.
Din kompetens och erfarenhet
Minst ett års erfarenhet från självständigt arbete med målgruppen utagerande, exempelvis i anpassad skola, daglig verksamhet eller LSS-boende. Du ska ha avklarad utbildning på gymnasienivå med en inriktning som knyter an till vår elevgrupp, till exempel undersköterske-barnsskötarutbildning med inriktning funktionsnedsättning.
Du behärskar digitala verktyg för kommunikation som t.ex. Widgit. Du har kunskaper inom NPF, lågaffektivt bemötande och alternativ kommunikation som t.ex. TAKK.
Du behöver vara stabil, flexibel, empatisk och ha en god samarbetsförmåga. I arbetet med elever läggs stor vikt vid din förmåga att läsa av olika situationer, behålla lugnet och anpassa arbetet utifrån detta.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Bredholmstorget 4 (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Lindeparkens anpassade gymnasium Kontakt
Mats von Platen mats.von.platen@edu.stockholm.se Jobbnummer
9940116