Systemtekniker - Esrange Space Center
2026-02-18
Välkommen till SSC Space (tidigare Swedish Space Corporation), den perfekta arbetsplatsen för dig som brinner för teknik i allmänhet och rymden i synnerhet.
Med rymdorganisationer, forskningsinstitut, institutionella och kommersiella aktörer som kunder, erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation, rymdkonsulttjänster, raket- och ballongsystem, flygtesttjänster, framdrivningssystem för satelliter och mycket mer.
SSC Space har dessutom ett av världens största globala nätverk av markstationer för satellitkommunikation. Vi äger och driver rymdbasen Esrange i Kiruna i norra Sverige, med sikte att i närtid kunna skjuta upp satelliter.
Är du driven av en passion för människor och med ambitionen att skapa en fantastisk arbetsplats? Är du redo att ge dig ut på en spännande resa med oss för att hjälpa jorden att dra nytta av rymden?
Om du svarar ja på dessa frågor, inbjuder vi dig att ta chansen att göra en betydande insats som Systemtekniker på vår rymdbas Esrange Vi söker en praktisk och nyfiken person som delar våra kärnvärden Kundpassion, Omtanke, Samarbete, Nyfikenhet och Mod.
DIN ROLL
Som Systemstekniker vid Esrange Space Center blir du en viktig del av vår fastighetssektion där vi ser till att anläggningarna fungerar som de ska och utvecklas på ett säkert och effektivt sätt. Du arbetar i en miljö som präglas av både teknisk bredd och spännande utmaningar, där du får möjlighet att bidra till ett arbete som faktiskt gör skillnad.
Här arbetar du både operativt och administrativt med att planera, samordna och utveckla tekniska system och anläggningar.
Du kommer att:
Arbeta med teknikutveckling och effektivisering av fastighetsverksamheten.
Självständigt felsöka och hantera tekniska problem inom ditt område.
Planera, bereda och följa upp arbeten.
Samordna och produktionsleda insatser inom arbetsgruppen samt med leverantörer.
Bidra till dokumentation av tekniska system som el, fiber och kommunikation.
Delta i ronderingar och kontroller samt säkerställa att krav och rutiner efterlevs.
Som en del av vårt team bidrar du aktivt till att utveckla vår verksamhet och till att våra anläggningar uppfyller högsta krav på säkerhet, kvalitet och funktion. Beredskapstjänstgöring ingår i rollen.
VEM DU ÄR
Vi söker dig som har ett brett tekniskt intresse och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik. Du är nyfiken, vill lära dig nya saker och ser möjligheter snarare än problem.
Du behöver vara en person som:
Tycker om att lösa tekniska utmaningar och växla mellan olika typer av uppgifter.
Trivs med att ha flera saker på gång och kan hantera ad hoc-situationer.
Är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
Tar initiativ och ser vad som behöver göras.
Vi tror att du har en bakgrund inom bygg, el, VS, ventilation eller liknande tekniskt område, samt god datorvana. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska och har B-körkort.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas brett inom teknik, arbeta med avancerade system i en unik miljö, och göra verklig skillnad för framtidens rymdverksamhet.
VI ERBJUDER DIG
En av världens mest spännande och snabbast växande branscher inom rymdbranschen.
En spännande och dynamisk arbetsplats med medarbetare och kunder över hela världen.
Utrymme att utvecklas i takt med företagets tillväxt och framtidsmål.
25 dagars semester samt traditionella helgdagar - vi erbjuder dessutom extra lediga dagar.
Tillgång till Esrange-bussen som kör dagligen mellan Kiruna och Esrange Space Center.
Friskvårdsbidrag (5 000 SEK/år).
Attraktiv tjänstepension (ITP) och möjlighet att löneväxla till pension.
En internationell arbetsplats som präglas av en öppen atmosfär och ett utmanande arbetsklimat i ständig utveckling.
PLACERING
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vår rymdbas Esrange utanför Kiruna.
NÄSTA STEG
Om denna möjlighet väcker ditt intresse så är du varmt välkommen med din ansökan! Vi går igenom ansökningar löpande och intervjuer genomförs under processens gång. Vänligen bifoga ditt CV i samband med ansökan. Du har möjlighet att komplettera med ett personligt brev, men vår bedömning kommer i första hand att utgå från din kompetens och erfarenhet som framgår av CV:t, i syfte att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess.
Observera att annonsen kan komma att stängas i förtid om vi får in ett stort antal ansökningar, för att kunna säkerställa en effektiv process och ge varje kandidat rättvis uppmärksamhet.
Detta är en säkerhetsklassad position och kommer att kräva en bakgrundskontroll före anställning.
FÖR MER INFORMATION
Vid frågor som rör anställningsvillkor eller fackliga frågor är du välkommen att kontakta våra fackliga representanter:
Sveriges Ingenjörer: af@sscspace.com
Unionen: unionen@sscspace.com
VI HJÄLPER JORDEN ATT DRA NYTTA AV RYMDEN
SSC Space är en ledande global leverantör av avancerade rymdtjänster med mer än 50 års erfarenhet. Vi hjälper rymdorganisationer, forskningsinstitut, kommersiella och institutionella aktörer från hela världen att få tillgång till rymden.
Med lokal närvaro på alla kontinenter och cirka 700 engagerade medarbetare erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation och satellitkontrolltjänster, rymdfarkostoperationer, raket- och ballongsystem, uppskjutningstjänster och flygtesttjänster, samt ingenjörs-, drift- och konsulttjänster för rymduppdrag.
We help Earth benefit from space. Läs mer på sscspace.com Så ansöker du
