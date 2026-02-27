Systemspecialist transport
2026-02-27
MediCarrier är Region Stockholms bolag för logistik och transporter till hälso- och sjukvården.
Vårt uppdrag har betydelse för vardagen för nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning. Varje dag, året runt, skapar vi förutsättningar för våra kollegor i vården att utföra sitt arbete. Genom att till exempel säkerställa att viktiga blodprov transporteras till analys och att produkter som provrör, operationsmaterial och skyddsutrustning alltid finns på plats, bidrar vi till Region Stockholms hälso- och sjukvård. Det är ett ansvar som inte alltid märks, men som är avgörande för att vården ska fungera tryggt och säkert. Utan rätt förutsättningar i rätt tid stannar vården.
Hos MediCarrier är du en del av ett samhällsviktigt uppdrag, mitt i vårdens vardag.
Vi söker en analytisk systemspecialist inom transport till MediCarriers affärsområde Transporttjänster, som vill arbeta praktiskt med konfigurering, felsökning och analys i våra transportsystem - där orderflöde, planering och uppföljning hänger samman.Publiceringsdatum2026-02-27Beskrivning
Rollen innebär bland annat att konfigurera system, kvalitetssäkra data och att säkerställa att systemen fungerar stabilt i vardagen. Du analyserar hur systemlogik, masterdata och integrationer påverkar våra transportprocesser och godsflöden.
Du bidrar med analyser vid förändringar, utredningar eller större justeringar i verksamheten. Det kan handla om att ta fram och strukturera data, genomföra flödesrelaterade analyser eller bidra med tekniskt underlag kopplat till transportsystem och processer.
Du arbetar i gränssnittet mellan transportsystem, integrationer (EDI/API) och verksamhetens arbetssätt. Rollen tillhör affärsområdet Transporttjänster, där du arbetar nära transportutvecklare och rapporterar till affärsområdeschef.
Några av dina viktigaste arbetsuppgifter
Konfigurera och justera parametrar i transportsystemet Opter och angränsande system
Felsöka systemrelaterade problem och analysera data vid behov
Säkerställa kvalitet i masterdata och informationsflöden
Arbeta med integrationsflöden (EDI/API) och bidra vid avvikelser eller förändringar
Ta fram, strukturera och analysera data vid utredningar eller förändringar
Medverka vid systemförändringar, tester och vidareutveckling
Stötta verksamheten i systemrelaterade frågor
Bidra i närliggande uppgifter inom transporttjänster, analys och processutveckling
För att trivas och lyckas i rollen
Du har eftergymnasial utbildning inom exempelvis logistik, systemvetenskap, industriell ekonomi, eller motsvarande arbetslivserfarenheter som gett dig god systemförståelse inom transport och logistik.
Du har arbetat i ett transport- eller logistiksystem och har varit delaktig i konfigurering, felsökning, justering eller förbättring av systemet. Du är intresserad av både teknik och verksamhet och nyfiken på hur system är uppbyggda bakom gränssnitten. Du vill förstå hur data, flöden och arbetssätt hänger ihop.
Du har en stabil grund, och vill nu fördjupa dig och bli riktigt vass inom transportsystem, integrationer och flödesanalys.
Vi tror att du har:
erfarenhet av transportsystem eller liknande logistiksystem
praktisk erfarenhet att konfigurera, felsöka och granska data
goda kunskaper i Excel och vana att strukturera och bearbeta data
förmåga att analysera flöden och dra slutsatser vid behov
Det är meriterande om du också har:
erfarenhet av att arbeta med integrationsflöden, exempelvis via EDI eller API
grundläggande kunskap om databaser eller SQL och att arbeta med datauttag
erfarenhet av systemimplementation, uppgraderingar eller andra systemförändringar
erfarenhet av roller som kombinerar systemstöd, analys och verksamhetsutveckling
Som person är du analytisk, strukturerad och nyfiken. Du trivs med att arbeta nära systemen och har tålamod att felsöka, förstå samband och hitta hållbara lösningar. Du sätter dig gärna själv in i problem och drivs av att få system och arbetssätt att fungera stabilt i vardagen.
Vad erbjuder vi dig?
När du börjar din anställning får du ett genomtänkt introduktionsprogram för att snabbt komma in i rollen och förstå både din del och MediCarriers del i Region Stockholm.
Rollen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Lunda/Spånga. Det finns möjlighet till distansarbete ett par dagar i veckan.
MediCarrier erbjuder bland annat friskvårdsbidrag på 5 000 kr, subvensionerat SL-kort, löneväxling och företagsgym.
Det här är ett uppdrag för dig som vill bidra med din kompetens där den verkligen gör skillnad!
Intresserad?
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Hos oss är det kompetens och vilja att bidra som är viktigast.
I denna rekrytering samarbetar MediCarrier med Computer Sweden Recruitment. Vid intresse eller frågor är du varmt välkommen att kontakta Maria Widegren, Rekryteringskonsult på 0734-231550, maria.widegren@csrecruitment.se
För att ansöka, vänligen skicka in ditt CV eller ansök med Linkedin.
