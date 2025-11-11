Systemspecialist
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-11-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Ulricehamn
, Halmstad
eller i hela Sverige
Systemspecialist - Tillgänglighetsgranskning mobilapp
Rollbeskrivning
Uppdraget omfattar en strukturerad tillgänglighetsgranskning av en mobilapplikation för iOS (från version 16) och Android (från version 10). Fokus är att verifiera efterlevnad enligt EN 301 549 och relaterade krav inom DOS-lagen, dokumentera brister och konsekvenser för användare samt rekommendera åtgärder. Endast mobilapplikationerna ingår i uppdraget.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra tillgänglighetsgranskning av system- och användarinitierade flöden i appen.
Identifiera, kategorisera och prioritera brister samt beskriva påverkan på användargrupper.
Rekommendera konkreta åtgärder för att uppfylla gällande krav och förbättra användbarhet.
Ta fram en tydlig tillgänglighetsredogörelse som uppfyller form- och innehållskrav.
Säkerställa testmiljö med enheter utrustade med kamera, mikrofon och högtalare/headset.
Samverka med produkt- och utvecklingsteam för att förankra lösningsförslag och åtgärdsplan.Kvalifikationer
Djup förståelse för och praktisk tillämpning av DOS-lagen.
Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Flerårig erfarenhet (ca 5-7 år) av tillgänglighetsgranskning inom offentlig sektor.
God praktisk kännedom om iOS och Android.
Minst 10 års erfarenhet av tillgänglighetsgranskningar av både mobila appar och webbapplikationer.
Dokumenterad erfarenhet av granskning enligt EN 301 549.
Meriterande
Erfarenhet av tillgänglighetsgranskning av mobila applikationer inom vårdsektorn, gärna referensbara uppdrag.
Start/Längd
Start: 2025-12-08
Längd: till 2026-02-27 (omfattning: 80 timmar)
Plats
Göteborg
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
411 28 GÖTEBORG Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9599975