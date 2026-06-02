Systemsäkerhetsingenjör
Saab Aktiebolag / Säkerhetsjobb / Karlskoga Visa alla säkerhetsjobb i Karlskoga
2026-06-02
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Karlskoga
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som systemsäkerhetsingenjör på Saab Dynamics kommer du att arbeta med utveckling av avancerade försvarsprodukter, främst missiler.
Din roll hos oss innebär att säkra att våra produkter möter de krav och förväntningar som våra uppdragsgivare ställer på våra produkters säkerhet för användaren - systemsäkerhet. Detta gör du genom ett aktivt deltagande i det tekniska arbetet genom hela utvecklingsprocessen, från identifiering av produktsäkerhetsrisker, framtagande av säkerhetskrav, analys via design, verifiering av den slutliga produkten inklusive analys av kravuppfyllnad.
Förväntningarna på dig som systemsäkerhetsingenjör hos oss är att du ska ha tillräcklig bredd för att kunna lära dig att förstå helheten i våra produkter, men också tillräckligt djup för att kunna kommunicera hur systemet är tänkt att fungera, med ansvariga för delsystem och komponenter i produkten.
Du kommer att röra dig inom många teknikområden och dina kontaktytor inom företaget kommer att vara breda. Till din hjälp har vi uppstyrda processer i vårt verksamhetssystem och metodbeskrivningar i våra interna databaser. Du samarbetar ofta i projektform med andra ingenjörer från olika delar av utvecklingsenheten inom Saab Dynamics.
Våra projekt varierar i storlek, vilket ställer stora krav på din flexibilitet då du kanske måste jobba i flera projekt samtidigt.Publiceringsdatum2026-06-02Profil
Du är civilingenjör eller motsvarande med ett antal år i arbetslivet, gärna med erfarenhet eller intresse av ett systematiskt produktsäkerhetsarbete där fokus har varit inom något eller flera av områdena mjukvara, mekanik och elektronik. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat enligt någon etablerad standard inom området, tex MIL-STD 882E eller motsvarande. Har du tidigare erfarenhet från fordonsbranschen så ser vi det också som meriterande.
Det är viktigt att du har sinne för helhetsperspektiv, god samarbetsförmåga samt självständigt driver ditt arbete framåt. Du kommunicerar bra i både svenska och engelska, i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB nora.stenberg@saabgroup.com Jobbnummer
9941294