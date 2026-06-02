Central skolkurator (samordnare för mottagande i anpassad skola)
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Om enheten
Tillsammans arbetar vi för att alla barn och elever i Upplands-Bro kommun lär sig, utvecklas och mår bra.
Resursenheten är den centrala barn- och elevhälsan och består av skol- och förskolepsykologer, skolsköterskor, skolläkare, en övergripande specialpedagog, en övergripande logoped samt enhetschef.
Resursenheten ansvarar även för handläggning, beslut och samordning bland annat avseende tilläggsbelopp, skolskjuts samt mottagande i anpassad skola.
Tillsammans arbetar vi mot kommunens nio grundskolor, anpassade grund- och gymnasieskolan, en gymnasieskola och en resursskola.
Arbetsplatsen är belägen centralt i Kungsängen, två minuters gångväg från pendeltåg, bussar, bilparkering och allmän service.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar 50 % och är placerad inom skolformsteamet på Resursenheten. Skolformsteamet ansvarar för mottagande i anpassad grund- och gymnasieskola och har en central funktion i att säkerställa en rättssäker och väl samordnad process.
Skolformsteamet består av samordnare, specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska samt enhetschef, som är beslutsfattare i ärenden om mottagande i anpassad skola.Arbetsuppgifter
I rollen ingår att:
Vara samordnare för skolformsteamet
Vara Skolformsteamets skolkurator
Vid behov genomföra sociala bedömningar, främst av förskolebarn inom ramen för skolformsutredningar
Utföra skolkuratorsuppgifter inom Utbildningskontoret
Huvuduppdraget är att samordna skolformsteamets arbete. Det innebär ansvar för att driva och kvalitetssäkra processer kopplade till de anpassade skolformerna på hemkommunnivå, för både anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. I uppdraget ingår att förbereda och samordna skolformsteamets möten, ansvara för dokumentation i ProRenata samt fungera som en central kontaktperson och samarbetspartner för skolledning och vårdnadshavare.
Vi söker dig som:
har socionomexamen
erfarenhet av att arbeta med sociala bedömningar inom ramen för mottagande i anpassad skola
kunskap om och intresse av handläggning och samordning av skolformsutredningar (myndighetsutövning), anpassad skola och intellektuell funktionsnedsättning
meriterande om du har erfarenhet av handläggning och samordning av skolformsutredningar
Vi söker dig som är strukturerad och noggrann med en mycket god administrativ förmåga, då arbetet ställer höga krav på dokumentation, rättssäker handläggning och samordning mellan flera aktörer. Du är en skicklig relationsbyggare som skapar förtroende hos rektorer och andra samarbetspartners, samtidigt som du med lyhördhet och professionalism möter vårdnadshavare. Rollen kräver att du är flexibel, kommunikativ och trivs i en samordnande funktion där du är navet i arbetet.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50%. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 28 juni 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro Kommun
Utbildningskontoret, Centralt skolstöd , Resursenheten Kontakt
Tasja Bergh tasja.bergh@upplands-bro.se +46858169007
