Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som systemsäkerhetsingenjör på Saab Dynamics kommer du att arbeta med utveckling av avancerade försvarsprodukter, främst missiler.
Din roll hos oss innebär att säkra att våra produkter möter de krav och förväntningar som våra uppdragsgivare ställer på våra produkters säkerhet för användaren - systemsäkerhet. Detta gör du genom ett aktivt deltagande i det tekniska arbetet genom hela utvecklingsprocessen, från identifiering av produktsäkerhetsrisker, framtagande av säkerhetskrav, analys via design, verifiering av den slutliga produkten inklusive analys av kravuppfyllnad.
Förväntningarna på dig som systemsäkerhetsingenjör hos oss är att du ska ha tillräcklig bredd för att kunna lära dig att förstå helheten i våra produkter, men också tillräckligt djup för att kunna kommunicera hur systemet är tänkt att fungera, med ansvariga för delsystem och komponenter i produkten.
Du kommer att röra dig inom många teknikområden och dina kontaktytor inom företaget kommer att vara breda. Till din hjälp har vi uppstyrda processer i vårt verksamhetssystem och metodbeskrivningar i våra interna databaser. Du samarbetar ofta i projektform med andra ingenjörer från olika delar av utvecklingsenheten inom Saab Dynamics.
Våra projekt varierar i storlek, vilket ställer stora krav på din flexibilitet då du kanske måste jobba i flera projekt samtidigt. Publiceringsdatum2025-11-17Profil
Du är civilingenjör eller motsvarande med ett antal år i arbetslivet, gärna med erfarenhet eller intresse av ett systematiskt produktsäkerhetsarbete där fokus har varit inom något eller flera av områdena mjukvara, mekanik och elektronik. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat enligt någon etablerad standard inom området, tex MIL-STD 882E eller motsvarande. Har du tidigare erfarenhet från fordonsbranschen så ser vi det också som meriterande.
Det är viktigt att du har sinne för helhetsperspektiv, god samarbetsförmåga samt självständigt driver ditt arbete framåt. Du kommunicerar bra i både svenska och engelska, i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
