2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24
Randstad Digital letar nu efter en systemintegratör till en av våra kunder. Här är en bakgrund som systemvetare eller dataekonom värdefull då både kunskap kring olika system och ekonomiska begrepp är en fördel.
Vår kund är på en expansionsresa, och kommer att planerar att anställa ett flertal systemintegratörer med start i maj De har en gedigen onboardingplan och du kommer att få stöttning av erfarna kollegor.
Hos vår kund kommer du att arbeta med konfigurationer av olika flöden för digitala affärsdokument, det kan handla om översättningar till och från affärssystems olika format, bygga nya flöden eller anpassa existerande flöden.
Rollen är fokuserad på att hitta lösningar som underlättar för kunderna genom att testa och implementera komplexa integrationer. När du har blivit lite varm i kläderna kan du även stötta som teknisk resurs i kundprojekt.
Hos vår kund arbetar man i ett socialt och hjälpsamt team, det finns alltid någon att fråga och man har kul tillsammans, både på och utanför jobbet. Här peppar man varandra och hittar lösningar tillsammans. De sitter i centrala Göteborg med möjlighet att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Randstad Digital är specialiserade inom kompetensområdet IT och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom IT-området. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
Som systemintegratör kommer du att ansvara för att hitta lösningar i komplexa, kundunika miljöer som är supporterbara, skalbara, säkra och effektiva. Du kommer att ständigt lära nytt och utvecklas då nya utmaningar kommer i takt med den tekniska utvecklingen. Beroende på intresseområde kan du specialisera dig på något område som du brinner extra för och bli den dina kollegor vänder sig till för stöttning.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har en utbildning inom exempelvis systemvetenskap eller som dataekonom och det är viktigt med ett stort tekniskt intresse.
För att passa för tjänsten behöver du ha praktisk erfarenhet av att ha arbetat med elektroniska flöden. Du bör ha någon form av erfarenhet och förståelse för olika filformat (dvs output / input till ERP, workflows, ordersystem, wms, etc.) Du kanske har arbetat med e-fakturor, e-ordrar eller betalfiler.
Vi ser gärna att du har kunskap i några av teknikerna nedan:
EDI, EDIFACT, XML, XSLT, IDOC, JSON, Flat file, Svefaktura, Systemintegration, B2B, Data exchange, Data mapping, Scripting, Felsökning, Https/SFTP/AS2/Oauth/SSO
Som person behöver du vara ödmjuk och prestigelös, teamets framgång beror på att de sätter gruppen och leveransen först, man frågar hellre för ofta än för sällan och tar hjälp när man kört fast hellre än att köra sitt eget race.
Man behöver också vara social och kommunikativ, en person som trivs med att jobba i grupp.
Då kvalitet är viktigt är noggrannhet och en god analysförmåga avgörande.
Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska för denna roll.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
Randstad Kontakt
Carolina Klockare Gullesjö carolina.klockaregullesjo@randstad.se +46763204544
