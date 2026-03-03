Systemintegratör
2026-03-03
Uppdragsbeskrivning
Till ett uppdrag söker vi efter en Systemintegratör
Kundens Integrationsgrupp i Stockholm ansvarar för integrationsplattformen. Gruppen behöver förstärkas med personer som har stor erfarenhet av integrationsutveckling inom IBM ACE. Uppdraget kommer att pågå en längre tid. Du kommer att arbeta med kundens framtida plattform och dess integrationer. Integrationerna blir ofta komplexa och utmanande på grund av organisationens kontext. Du kommer att utföra integrationer samt föra dialog med olika intressenter för att tillsammans komma framåt med dess integrationer. Över tid kommer du att få mer ansvar kring kundens olika integrationer när du växer in i rollen i gruppen.
Obligatoriska krav
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Minst 5 års erfarenhet av integrationsutveckling med IBM ACE.
Minst 5 års erfarenhet som Systemintegratör.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn.
Erfarenhet av liknande Dynamics-uppdrag inom större organisationer.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom Dynamics 365 Finance and Operations och integrationer. Erfarenheten ska ha införskaffats de senaste 5 åren.
Erfarenhet av liknande Dynamics-uppdrag.
Erfarenhet av arbete inom rättsväsendet
