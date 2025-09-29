Systemingenjör till Flygmaterielsystem 106
Nu söker vi en systemingenjör som vill vara med och forma framtidens spaning- och specialflyg. Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande och varierande projekt som sträcker sig över hela livscykeln - från nybyggnation till modifiering och underhåll.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
S 106 ska ersätta nuvarande ASC890/S 100D som luftburen stridslednings- och luftbevakningsplattform. Tre flygplan är beställda från Saab med planerade leveranser från 2027. Projektet är i en spännande fas där produkten växer fram samtidigt som FMV förbereder överlämning till Försvarsmakten.
Tp 106 ersätter de två Gulfstream-flygplan som idag används inom statsflyget. FMV tecknade avtal med Bombardier Aerospace i maj 2025 och leveranser planeras till Q1 2026 och Q1 2027.
Båda systemen bygger på Bombardier Global 6000/6500 och benämns Flygmaterielsystem (FMS) 106 inom FMV. Vi söker nu en systemingenjör inom teknikområdet grundflygplan till FMS 106.
Som systemingenjör inom FMS 106 ansvarar du för den tekniska handläggningen inom teknikområde grundflygplan och deltar i arbetet vid nyanskaffning liksom vidmakthåll och modifieringar av materiel.
Arbetet utförs enligt Systems Engineering (ISO/IEC 15288) och innefattar att skriva tekniska kravspecifikationer och verksamhetsåtaganden samt att medverka vid upphandlingar av materiel och tjänster. I detta ingår bland annat kravgenomgångar, kontraktsutvärderingar och förhandlingar.
Arbetet inkluderar även verifiering och validering av system och delsystem för att säkerställa att intressenternas krav uppfylls. I nära samarbete med projektledare och produktledare inom flygplanområdet bidrar du till att leveranser av materiel och tjänster sker i rätt tid och med rätt kvalitet till vår kund, Försvarsmakten.
Tjänsten är placerad i Stockholm och resor förekommer både inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning med inriktning mot flygområdet alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Vidare har du relevant erfarenhet från arbete med flygsystem och goda kunskaper inom flygteknik.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektarbete, liksom erfarenhet av upphandling och anskaffningar eller verifiering och validering av komponenter eller system. Det är en fördel om du har goda kunskaper inom Systems Engineering, konfigurationsledning och/eller systemsäkerhet.
Tjänsten ställer krav på att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är initiativtagande, samarbetsorienterad och lyhörd med förmågan att lösa problem på ett konstruktivt sätt. Som person tar du även ansvar för ditt arbete vilket du driver framåt på ett organiserat och effektivt sätt. Du har en god analytisk förmåga och arbetar systematiskt med komplexa frågor, väger samman information och olika aspekter vid agerande och beslut, samt har en förmåga att se det större perspektivet. För att trivas i tjänsten tror vi också att du har ett driv, engagemang och nyfikenhet för området.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Verksamhetsområdet flyg och rymd ansvarar för utveckling, anskaffning och vidmakthållande av systemmateriel till Försvarsmakten inom flyg- och rymdområdet. Detta inkluderar bland annat flygplan, helikoptrar och andra flygmaterielsystem.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-10-20.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Mikael Svensson, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Carl Lindefelt via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Johanna Samuelson johanna.samuelson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9531335