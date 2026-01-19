Systemingenjör Saab Dynamics
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-01-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Hos oss får du möjlighet att arbeta där din kompetens blir samhällsskydd, utveckla systemlösningar för Sveriges försvar. Vill du förbättra värdeflöden från idé till leverans i en organisation i förändring?
Vår enhet hanterar några av våra mest komplexa uppgifter. Vi specificerar system, bryter ned specifikationer till krav, följer upp verifiering och säkerställer kravuppfyllelse. Som systemingenjör hos oss samarbetar du med kollegor i varierade teamkonstellationer.
Som del av en strukturerad transformation mot agilt arbetssätt prioriterar vi högst värde först, säkerställer en fungerande kärna tidigt och kalibrerar målbilden löpande. Du blir en nyckelperson i att förverkliga arbetssättet.
Vi söker dig som förenar helhetsperspektiv med tekniskt djup, du sätter dig metodiskt in i våra system och förklarar hur de ska fungera för rätt mottagare. Rollen spänner över flera teknikområden med breda kontaktytor i hela organisationen.
Du blir en bärande lagspelare som, tillsammans med teamet, skapar produkter i världsklass.Publiceringsdatum2026-01-19Profil
Vi söker dig med
*
Civilingenjörsexamen eller motsvarande
*
Kunskap/intresse av systemarbete inom mjukvara, mekanik eller elektronik
*
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
*
Bekantskap med systemtänkande, krav eller modellering från kurser, projekt eller exjobb
*
Intresse för agila arbetssätt och samarbete i tvärfunktionella team
*
Använder AI-stöd i vardagen (tex chatGPT, Claude etc)
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36771". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9691287