Systemingenjör marina plattformar
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2025-12-12
Systemingenjörer för Marina plattformar
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Sektionen HVAC & Hjälpsystem är ansvariga för värme, ventilation, brandbekämpning och alla vattenburna system ombord. Du kommer att ingå i en grupp med djup kompetens, stort engagemang och vilja att komma framåt. Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete med marina plattformar så som ytstridsfartyg, minröjning och stab- och lagsfartyg i världsklass. Vi lägger även stor vikt vid att bibehålla en bra balans mellan arbete och fritid.
Din roll
I din roll som systemingenjör är du inblandad i hela livscykeln av system dvs. från kravanalys, produktframtagning till detaljkonstruktion, driftsättning och verifiering. Du skapar systemarkitekturen utifrån kundkrav och funktionsanalyser. Du förfinar och följer dina system genom systemutvecklings-processen fram till verifiering av funktionaliteten ombord. Självklart ska ditt system kunna samverka med andra system vilket kräver nära samarbete med andra avdelningar. Därefter återkommande underhåll och uppgraderingar genom hela fartygets livstid. Arbetet är komplext, tvärtekniskt, mycket varierande och fordrar såväl helhetssyn som öga för detaljer.
Du kan vara nyutexaminerad eller erfaren ingenjör i den här rollen - dina personliga egenskaper väger tungt. Vi söker den pusselbit som gör oss starkare och räknar kallt med att du vill utvecklas till en superstjärna inom hjälpsystem- genom gott teamarbete, olika projekt och produkter i världsklass.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Drivande inom framtagning och utveckling och säkerställa funktionalitet för ett eller flera system för ytfartyg
* Kravanalys, systemdefiniering, rapporter, och kalkyler
* Hantering av projektets interna och externa intressenter
* Leverantörshantering och ett djupt deltagande i anskaffningsprocessen
* Utföra systemtester och verifiering ombord på marina ytfartyg
Rollen innebär även, i mindre omfattning, tjänsteresor i samband leveranstester, provturer och verifieringsarbete.
Vi söker en engagerad, nyfiken person med öppenhet för bred systemtillämpning av mekanik och termodynamik. Du gillar att arbeta i team och ser fram mot att bli den man frågar till råds i frågor om dina system och ditt kompetensområde.
För att lyckas i rollen behöver du vara en noggrann och samtidigt kreativ problemlösare som kan balansera komplexa tekniska lösningar såväl som enkla, manuella och pålitliga sådana. Det betyder att du är bra på att lösa problem med enkla metoder.
Rollen innebär också att moderera och ta hänsyn till synpunkter från interna och externa intressenter samt att kunna samarbeta bra med dina kollegor och ha en bra förmåga att kommunicera. Rollen passar dig som ständigt vill utvecklas och som har ett starkt och ödmjukt självledarskap. Du behöver inte kunna allt, vidareutveckling ges inom ramen för ditt arbete.Kvalifikationer
* Minst Högskoleingenjör inom mekanik, energisystem eller processteknik alternativt motsvarande kunskaper som bedöms likvärdiga
* Professionell nivå på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande kunskaper/erfarenheter
* Bakgrund inom Försvarsmakten, FMV eller andra Saab bolag
* Sjöingenjörsexamen
* Erfarenhet av systemkonstruktion och systemutveckling
* Kunskap om CBRN-skydd, kylvattensystem, brandsläckning eller ventilationssystem
* Kunskap om standarder och regelverk för klassning av fartyg, t ex DNV/SOLAS/MARPOL
* Anskaffningsprocesser och hantera kontaktytor i komplexa projekt
* Driftsättning av system, tester och verifieringar
* Ledande roller professionellt eller på fritiden
* CAD 3D modellering [Aveva Marine, Engineering och E3D]
* Körkort klass B
* Förarintyg, skeppare B eller annan nautisk kompetens
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
