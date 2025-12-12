Systemingenjör inom Flyg
2025-12-12
Combitech söker nu till Norrköping/Linköping erfaren systemingenjör inom flyg som vill ta nästa steg och utvecklas tillsammans med oss. Vi jobbar i framkant på att hitta lösningar på våra kunders problem inom flertalet områden som radio, satellitkommunikation, flyg, EMC och elektronik. Hos oss får du möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar både personlig och professionell utveckling samt trygghet och balans i livet.
I rollen
Som systemingenjör flyg på Combitech får du möjlighet att arbeta med:
* Nya utvecklingsprojekt för våra kunder eller analys och problemlösning i befintliga system
* Produktutveckling och verifiering/kvalificering av tekniska system inom flyg.
* Integration av el, vatten, fuktavfuktning och luftkonditionering i flygplan.
* Integration och anpassningar på en rad olika plattformar.
* Test och verifiering samt tekniskt systemstöd.
* Framtagning av prototyper för nya produktkoncept och mätuppkopplingar.
* Lösa avancerade tekniska problem för att hjälpa våra kunder att utveckla och förbättra deras system.
* Du får även möjlighet att satsa på din egen utveckling genom våra regelbundna kursveckor med inriktning personlig utveckling.
* Du kommer jobba i olika team men också självständigt.
Vi söker dig som
* Är Civil/Högskoleingenjör eller motsvarande med inriktning flygplansteknik, el, elektronik.
* Har några års erfarenhet.
* Har erfarenhet av kravställande och dokumentationsarbete inom flygbranschen.
* Det är meriterande om du har förståelse för mätteknik och verifiering/kvalificering av tekniska system.
* Har en god kommunikationsförmåga, är utåtriktad och har förmågan att skapa kontakter och goda relationer.
* Arbetar metodiskt, målmedvetet, tar egna initiativ och har ett driv att utveckla dig själv och våra kunder.
* Är nyfiken som person, har en stark drivkraft och ett starkt engagemang för det du företar dig.
* Kan behärska det engelska språket väl i både tal och skrift.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du är svensk medborgare samt genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag pga julledighet. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
För oss är våra medarbetare nyckeln till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Vi vet att effekten av dagens teknik enbart kan nå sin fulla potential när det finns rätt människor på rätt plats som nyttjar den. Vi tror på kraften i kollektiv intelligens och erfarenhet - något som uppstår när individer med olika kompetenser och perspektiv möts. Därför prioriterar vi mångfald och inkludering, för vi vet att det är avgörande för att öka kreativitet, innovation, engagemang och välbefinnande.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Rekryterande chef: Christoffer Eek, +46 73 4180071
