Systemingenjör inom 5G utveckling
2025-11-04
Syntronic bygger djup kompetens inom elektronik, inbyggda system och mekatronik för att möta våra kunders krav och utveckla framtidens mest avancerade teknik.
Vi söker just nu efter kunniga systemingenjörer som vill ingå i ett unikt och avancerat team, som tillsammans ansvarar för kravhanteringen för de senaste produkterna och funktionaliteterna inom radioutveckling. Arbetet innebär att fastställa krav från kund och marknaden för att kunna designa, integrera samt verifiera de senaste 5G radioprodukterna. Så vänta inte, om du vill vara i framkant inom telekomutveckling, sök nu!
Som Systemingenjör hos oss kommer du bland annat att:
Definiera arkitekturer, gränssnitt samt specificera funktionella- och prestanda- och regulatoriska krav
Vara inriktad mot någon typ av kravhantering, tex prestandakrav och/eller regulatoriska krav
Vara "spindeln i nätet" där du i samråd med utvecklare formar och specificerar kravmängden
Analysera eventuella avsteg från krav.
Vi söker en Systemingenjör som:
Har en Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom Elektro, Data, Teknisk fysik eller motsvarande
Genomfört ett antal kommersiella kundprojekt inom inbyggda system i en systemledande roll eller som mjukvaru- och/eller hårdvaruutvecklare
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås! Publiceringsdatum2025-11-04Dina personliga egenskaper
Som systemingenjör hos oss värderar du struktur, planering samt ordning och reda utan att förlora din kreativa sida. Du är samarbetsvillig, social och kommunikativ då arbetet förutsätter mycket samarbete internt såväl med kunder.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic! Ansökan Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 4 december. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
