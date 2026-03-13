Systemingenjör Hydraulik
Vi söker nu en Systemingenjör inom landställ och hydraulik för ett långsiktigt uppdrag hos vår kund i Linköping, verksam inom flygindustrin. Rollen är en viktig del i utveckling och förvaltning av avancerade flygsystem och passar dig som har ett par års erfarenhet och vill arbeta nära både teknik och verksamhet i en högteknologisk miljö.
Om uppdraget
Som systemingenjör kommer du att arbeta med delar av följande arbetsuppgifter, beroende på din bakgrund och profil:
Systemutveckling och design med avseende på funktionalitet
Kravanalys och rapportering kopplat till kund- och myndighetskrav
Systemsäkerhetsarbete
Analys samt deltagande i verifiering, validering och prov i simulator, rigg, mark- och flygprov
Utredning av ärenden som uppstått i kunders verksamhet
Utveckling och förvaltning av apparater i nära samarbete med inköp och leverantörer
Driftuppföljning och produktstöd av system till kund
Arbetet sker i nära samarbete med flera funktioner och innebär både tekniskt djup och bred samverkan.
Din Profil
2 års relevant arbetslivserfarenhet
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom flygteknik, maskinteknik eller motsvarande
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Möjlighet att genomgå och bli godkänd i säkerhetsprövning (RK2)
Meriterande
Kunskap om hydraulik och andra mekatroniska system
Kunskaper inom beräkningar och simuleringar
Kunskaper inom dataanalys
Erfarenhet av systemutveckling
Erfarenhet från flygbranschen

Dina personliga egenskaper
Driven och handlingskraftig
God samarbetsförmåga Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Systemingenjör Hydraulik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9797849