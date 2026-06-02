Systemingenjör
2026-06-02
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
På Saab i Helsingborg arbetar vi med avancerad teknik där samarbete, öppenhet och långsiktighet står i fokus. Nu söker vi en systemingenjör som vill vara med och utveckla och vidareutveckla komplexa marina träningssystem för utbildning av ubåtsbesättningar - lösningar som bidrar till ökad säkerhet och operativ förmåga. Här blir du en del av ett härligt team som värdesätter kunskapsdelning, kontinuerligt lärande och där vi stöttar varandra.
I rollen som systemingenjör får du en central och utvecklande funktion i våra leveransprojekt. Du arbetar genom hela livscykeln inom Systems Engineering - från tidig kravanalys och design till integration, verifiering och driftsättning hos kund. Rollen kombinerar tekniskt djup med ett helhetsperspektiv och ger dig stort utrymme att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samtidigt som du alltid har erfarna kollegor nära till hands.
Dina huvudsakliga uppgifter innebär att:
Designa och bryta ner kundkrav till funktionella, tekniska lösningar.
Leda och följa upp kravverifiering genom hela utvecklingscykeln.
Integrera mjukvara och hårdvara samt arbeta praktiskt med testning och felsökning i våra träningsanläggningar.
Fungera som teknisk gränsyta och samarbeta med projektledare, inköp och externa underleverantörer.
Delta vid installation och driftsättning på plats hos kund samt bidra till vidareutveckling av levererade system.
Planera mindre projekt och arbetspaket, samt vid behov leda mjukvaruteam enligt agila principer.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Helsingborg och arbetet sker på plats. Kortare resor förekommer i tjänsten vid behov, främst inom Skåne.
Vi söker dig som trivs i gränslandet mellan teknik, människor och struktur. Du är nyfiken, trygg i att ta egna initiativ och ser samarbete som det bästa sättet att bredda perspektiv och hitta hållbara vägar framåt. Eftersom vi arbetar i en komplex miljö är du metodisk och har lätt för att kommunicera med olika typer av människor.
Vi tror att du har erfarenhet av eller intresse för:
Systems Engineering eller liknande systemarbete över en produkts hela livscykel.
Kravarbete, test, integration eller verifiering.
Agila arbetssätt (såsom Scrum och SAFe) samt vana att samverka med flera intressenter.
God förmåga att kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.
Om du dessutom har kommit i kontakt med verktyg som IBM DOORS, Docker, Git, Linux/Windowsmiljöer eller har erfarenhet av mjukvaruutveckling och simulering så är det ett plus - men absolut inget krav. Det viktigaste är din vilja att lära och bidra till teamet.
Vi värdesätter olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Hos oss är det din potential och din personlighet som räknas.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
