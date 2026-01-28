Systemförvaltare HR-/lönesystem
2026-01-28
Vi letar efter en trygg men knivskarp Systemförvaltare inom HR och Lön till vår kund i Trelleborg. Du ska älska kombinationen av teknisk struktur och verksamhetsnära samarbete. Som Systemförvaltare hos oss får du en nyckelroll där din expertis inom löneprocesser och systemförståelse gör skillnad på riktigt. Du navigerar tryggt mellan lagkrav och digitala flöden, säkrar datakvaliteten och agerar brygga mellan IT, HR och Lön. Vill du vara med och säkerställa en stabil och effektiv systemmiljö i en verksamhet där din noggrannhet är din största styrka?
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Ansvara för att HR- och lönesystemet förvaltas och utvecklas proaktivt för att säkerställa ett stabilt och ändamålsenligt stöd för hela organisationen.
Säkerställa fungerande och korrekta löneprocesser genom operativt arbete i systemet (exempelvis Heroma eller Personec).
Etablera och underhålla strukturerade rutiner för datakvalitet, dokumentation och behörighetsstyrning i nära samverkan med IT-avdelningen.
Agera primär kontaktpunkt mot externa systemleverantörer och interna intressenter för att driva förbättrings- och effektiviseringsarbete.
Fungera som ett pedagogiskt stöd och rådgivare till chefer och verksamhet vid frågor rörande systemets funktionalitet och användning.
Hantera komplexa problemställningar självständigt och säkerställa att löneprocessen lever upp till rådande lagkrav och kollektivavtal.
Detta är en konsultlösning som är budgeterad för 2026 med utgångspunkt i Trelleborg.
Randstad är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Med tillgång till ett brett utbud av möjligheter, ett stort globalt nätverk och vår utpräglade specialisering är vi din vägledande partner som hjälper dig att bygga en givande karriär.
Ansvarsområden
Operativt ansvar för att HR- och lönesystemet förvaltas, uppdateras och används korrekt.
Säkerställa fungerande och korrekta löneprocesser samt ansvara för hög datakvalitet och behörighetsstyrning.
Fungera som kontaktpunkt mot IT och externa systemleverantörer, samt stötta HR och Lön i det dagliga arbetet.
Upprätta och underhålla rutiner och dokumentation som säkrar systemstödets långsiktighet.
Delta i och driva löpande förbättrings- och effektiviseringsarbete inom ramen för systemets funktionalitet.Kvalifikationer
Praktisk erfarenhet av arbete i HR- och lönesystem.
God förståelse för löneprocessen i sin helhet.
Erfarenhet av nära samarbete med HR- och lönefunktioner.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av systemet Heroma.
Tidigare erfarenhet från offentlig sektor.
Fördjupad kunskap om lagar och regler kopplat till lön, såsom arbetsrätt och kollektivavtalOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
