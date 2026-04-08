Systemförvaltare ekonomisystem
2026-04-08
Vill du kombinera ditt intresse för ekonomi och digitalisering och bidra till smartare ekonomiprocesser i en hel kommun? Då kan det här vara jobbet för dig.
Vi söker nu en efterträdare till vår kollega som går vidare till nya utmaningar - en person som vill vara med och bidra till vår utveckling och växa tillsammans med teamet.
Redovisningsavdelningen, som består av 17 medarbetare, är en del av kommunledningskontoret. Avdelningens uppdrag är att arbeta med kvalificerad redovisning och att ge stöd och rådgivning i dessa frågor till kommunens förvaltningar och bolag. Vi ansvarar för kommunens övergripande betalnings- och redovisningsprocesser och för koncernens ekonomisystem. Vi deltar i utveckling av koncernens processer för redovisning, uppföljning och inköp.Dina arbetsuppgifter
Som systemförvaltare hos oss på Redovisningsavdelningen kommer du tillsammans med dina kollegor att ansvara för löpande förvaltning, support och vidareutveckling av vårt koncerngemensamma ekonomisystem.
Vi har nyligen implementerat ett nytt ekonomisystem och fokus ligger nu på att säkerställa stabil drift, etablera ändamålsenliga rutiner och vidareutveckla systemet i takt med verksamhetens behov. Du kommer att vara en viktig del i detta arbete.
I rollen bidrar du till förbättring, effektivisering samt digitalisering av våra ekonomiprocesser med målet att uppnå hög kvalitet, god användarnytta och ett effektivt systemstöd. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor på redovisningsavdelningen samt med representanter från våra olika verksamheter.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat att utreda behov, hantera förändringsförslag, föreslå lösningar samt implementera och följa upp förändringar i systemet. Tillsammans med gruppen ansvarar du för utbildningar, användarstöd och användarträffar samt deltar i relevanta nätverk. Gruppen ger även kontinuerlig support och information till organisationen, har dialog med systemleverantörer och är delaktig i upphandlingar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse för redovisning och ekonomisystem. Du har en akademisk utbildning inom ekonomi eller ett närliggande område. Har du tidigare erfarenhet av systemförvaltning eller arbetat med ekonomisystem är det meriterande, men vi välkomnar även dig som bara har något eller några års arbetslivserfarenhet. Det är extra värdefullt om du har kommit i kontakt med ekonomisystemet Raindance, men detta är inte ett krav.
Vi söker en flexibel och initiativrik person som trivs med att samarbeta med andra, men som också kan arbeta självständigt när det behövs. Du är noggrann och serviceinriktad, och du känner dig bekväm med att hantera varierande arbetsuppgifter. Du har en förmåga att se helheten och förstå sammanhang och du har ett analytiskt förhållningssätt där du både kan hantera kortsiktiga lösningar och ha ett långsiktigt perspektiv. Dina kommunikativa färdigheter är goda, då du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska samt förklara systemprocesser och ekonomiska sammanhang på ett tydligt och enkelt sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att bidra till verksamhetens utveckling. Du är en driven person som arbetar utvecklingsinriktat, tar initiativ till förbättringar och är lösningsorienterad i ditt arbete. Du har en god förmåga att planera och strukturera dina arbetsuppgifter, samtidigt som du är ansvarstagande och noggrann.
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande roll i en organisation som värdesätter engagemang och innovation, där du får möjlighet att vara med och påverka och bidra till vår framtida utveckling. Om du känner att denna roll passar dig, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Hos oss på Kommunledningskontoret får du vara med och forma framtidens Karlstad. Vi arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun - allt för en positiv utveckling för dagens och framtidens Karlstadsbor.
Vi är cirka 300 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar utveckling i kommunkoncernen, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vårt uppdrag omfattar bland annat ekonomi, juridik, inköp, HR, kommunikation och IT. Vi är också en drivande kraft i kommunens arbete med digitalisering och innovation, där vi utvecklar smarta lösningar och nya arbetssätt som stärker både service och effektivitet.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
Västra torggatan 26
651 84 KARLSTAD
Karlstad Kontakt
Ekonomi/IT-Utvecklare
Charlotte Welander charlotte.welander@karlstad.se 054-5404324
9842960