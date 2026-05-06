Systemarkitekt

Adavo AB / Datajobb / Örebro
2026-05-06


Startdatum: ASAP Slutdatum: Option på förlängning Omfattning: 100% Plats: Hybrid / Örebro
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren systemarkitekt med stark teknisk bredd och ett intresse för framtidens intelligenta och autonoma system. Rollen innebär att driva och vidareutveckla systemarkitektur för avancerade mjukvarulösningar inom automation och uppkopplade miljöer.
Du kommer att analysera och utvärdera nya tekniker, omsätta idéer till praktiska lösningar och stötta utvecklingsteam i arkitektur- och designfrågor. Uppdraget omfattar arbete i större kodbaser och moderna utvecklingsmiljöer med fokus på skalbarhet, kvalitet och långsiktig hållbarhet.
Rollen innebär nära samarbete med både tekniska team och andra intressenter, där förmågan att kommunicera komplexa tekniska lösningar på ett tydligt och strukturerat sätt är central.
Exempel på arbetsuppgifter:
Definiera och vidareutveckla systemarkitektur för avancerade mjukvaruplattformar

Utvärdera och introducera nya teknologier inom AI, automation och autonoma system

Ge tekniskt stöd och vägledning till utvecklingsteam i design- och arkitekturfrågor

Arbeta med CI/CD, containerbaserade miljöer och molnplattformar

Samarbeta tvärfunktionellt kring tekniska beslut och systemintegration

Bidra till teknisk coaching och kunskapsdelning inom organisationen

Skall-krav
Minst 8 års erfarenhet av mjukvaruutveckling och systemarkitektur

Mycket god erfarenhet av C++ och komplexa mjukvarusystem

Erfarenhet av DevOps-arbetssätt samt CI/CD-processer

Kunskap inom containerteknik och molnbaserade lösningar

Erfarenhet av distribuerade system och skalbar systemdesign

God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med flera intressenter

Meriterande
Erfarenhet av AI, Machine Learning eller Computer Vision

Kunskap inom automation, reglerteknik eller autonoma system

Erfarenhet av navigering, path planning eller intelligenta styrsystem

Erfarenhet av Azure och Docker-baserade miljöer

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-02
Detta är ett heltidsjobb.

Adavo AB (org.nr 559432-2215)
