Systemarkitekt
Startdatum: ASAP Slutdatum: Option på förlängning Omfattning: 100% Plats: Hybrid / Örebro
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren systemarkitekt med stark teknisk bredd och ett intresse för framtidens intelligenta och autonoma system. Rollen innebär att driva och vidareutveckla systemarkitektur för avancerade mjukvarulösningar inom automation och uppkopplade miljöer.
Du kommer att analysera och utvärdera nya tekniker, omsätta idéer till praktiska lösningar och stötta utvecklingsteam i arkitektur- och designfrågor. Uppdraget omfattar arbete i större kodbaser och moderna utvecklingsmiljöer med fokus på skalbarhet, kvalitet och långsiktig hållbarhet.
Rollen innebär nära samarbete med både tekniska team och andra intressenter, där förmågan att kommunicera komplexa tekniska lösningar på ett tydligt och strukturerat sätt är central.
Exempel på arbetsuppgifter:
Definiera och vidareutveckla systemarkitektur för avancerade mjukvaruplattformar
Utvärdera och introducera nya teknologier inom AI, automation och autonoma system
Ge tekniskt stöd och vägledning till utvecklingsteam i design- och arkitekturfrågor
Arbeta med CI/CD, containerbaserade miljöer och molnplattformar
Samarbeta tvärfunktionellt kring tekniska beslut och systemintegration
Bidra till teknisk coaching och kunskapsdelning inom organisationen
Skall-krav
Minst 8 års erfarenhet av mjukvaruutveckling och systemarkitektur
Mycket god erfarenhet av C++ och komplexa mjukvarusystem
Erfarenhet av DevOps-arbetssätt samt CI/CD-processer
Kunskap inom containerteknik och molnbaserade lösningar
Erfarenhet av distribuerade system och skalbar systemdesign
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med flera intressenter
Meriterande
Erfarenhet av AI, Machine Learning eller Computer Vision
Kunskap inom automation, reglerteknik eller autonoma system
Erfarenhet av navigering, path planning eller intelligenta styrsystem
Erfarenhet av Azure och Docker-baserade miljöer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7686934-1983396". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adavo AB
