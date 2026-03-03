Systemadministratör
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker systemadministratörer som vill bidra i en tekniskt avancerad miljö där IT-drift och stödsystem är en central del av test- och utvärderingsverksamhet kopplad till flygsystem. Du blir en del av en komplex produkt- och testmiljö med höga krav på stabilitet, spårbarhet och säkerhet, där du arbetar nära verksamheten och fungerar som en viktig teknisk resurs i det dagliga arbetet.
ArbetsuppgifterUnderhålla och administrera servrar, klienter och nätverksutrustning kopplad till flygsystem och tillhörande stödsystem
Installera och konfigurera lokala stödsystem
Utvärdera befintliga och nya systemlösningar utifrån verksamhetens behov
Bidra med teknisk expertis inom flera teknikområden i en komplex produktmiljö
Arbeta i en drift- eller testmiljö där tillgänglighet och kvalitet är centralt
KravMinst 1 års dokumenterad erfarenhet av systemadministration i Windows-miljö
Grundläggande kunskap om Linux server/klient
Praktisk erfarenhet av att arbeta som systemadministratör eller IT-tekniker i en drift- eller testmiljö
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av virtualiseringsplattform (t.ex. Hyper-V, OpenShift eller liknande) och grundläggande VM-hantering
Grundläggande förståelse för relationsdatabaser och SQL samt kännedom om backupprinciperSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
