System-/processingenjör Driftsättning- Forsmarks Kraftgrupp
2025-10-06
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Läs gärna mer om Forsmark på vår https://karnkraft.vattenfall.se/forsmark
Om rollen
Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Hos oss på Forsmarks Kraftgrupp blir du en del av energiomställningen och får ta dig an en av vår tids viktigaste utmaningar, att forma framtidens energisektor. Vi möjliggör ett samhälle som kan leva, producera och resa utan fossila bränslen.
Nu söker vi en system-/processingenjör till gruppen för driftsättning och provning på Forsmarks Kraftgrupp.
Gruppen för driftsättning och provning är en gemensam funktion för våra kärnkraftsreaktorer Forsmark 1-3. Vi arbetar främst med driftsättning av anläggningsändringar i projektform, där du samarbetar med kollegor från olika delar av organisationen. Vi ger också stöd till driftenheterna, till exempel vid störningsanalyser.
Som processingenjör kommer du att bidra med din tekniska kompetens i både projekt och dagligt arbete, tillsammans bidrar ni till att ändringar i anläggningarna genomförs på ett så bra sätt som möjligt. Du blir en del av ett erfaret team där samarbete, struktur och tillit är centrala värden.
I rollen får du möjlighet att arbeta inom ett brett teknikområde och den lämpar sig väl för dig som vill fördjupa och bredda din kompetens. Gruppen har vid behov flexibel kontorsplacering utifrån vilken kärnkraftsreaktor man i huvudsak arbetar mot.
Dina arbetsuppgifter
Ta fram underlag för driftsättning och anläggningsprovning
Leda, genomföra och utvärdera driftsättning och anläggningsprovning
Granska tekniska underlag och specifikationer
Medverka i analys av driftstörningar och andra driftrelaterade frågor
Kravspecifikation
Vi söker dig som
har arbetslivserfarenhet från drift, driftsättning, konstruktion eller underhåll från kraftproduktion eller annan liknande verksamhet
kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska, och har goda engelskkunskaper
har en tekniskt inriktad gymnasieutbildning alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom praktisk erfarenhet
har en god allmän teknisk kompetens
Det är meriterande om du har
Anläggningskännedom om Forsmark 3 eller motsvarande anläggning
Ingenjörsutbildning
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en initiativrik och lösningsorienterad person som både samarbetar effektivt och arbetar självständigt. Du kommunicerar tydligt och engagerat, är lyhörd och anpassar dig efter olika situationer. Med en strukturerad arbetsstil, god planeringsförmåga och hög integritet bygger du förtroende och skapar goda relationer.
Hos oss blir du en del av en ambitiös grupp med ingenjörer som arbetar för att omvandla energisektorn. Vi ser fram emot din ansökan.
Ytterligare information
Övrig information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Johan Danielsson tfn 072-739 61 00 eller johan.danielsson@vattenfall.com
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Sofia Berggren sofia.berggren@vattenfall.com
Våra fackliga representanter är: Akademikerna - Rolf Olsson, Ledarna - Juha Rintala, SEKO - Ingemar Eriksson, Unionen - Conny Hallberg. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark, merparten av arbetet sker på plats.
Välkommen med din ansökan senast den 2 november 2025.
Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag!
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald berikar, och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer om vårt arbete inom mångfald och inkludering på vår hemsida https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9543145