System architect hos Crosskey
Barona Professionals AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barona Professionals AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
System Architect - Business IT
Mariehamn eller Stockholm
Vill du vara med och forma framtidens finansiella IT-lösningar i Norden?
Crosskey är ett nordiskt fintechbolag i framkant som utvecklar säkra, skalbara och affärskritiska lösningar för bank- och finanssektorn. Nu söker vi en System Architect till vårt team Business IT - en nyckelroll där du får kombinera strategi, teknik och affärsnytta.Publiceringsdatum2026-01-15Om företaget
Med rötter i Ålandsbanken har vi byggt en djup förståelse för finansvärlden. Vår resa mot självständighet växte fram ur en vilja att utmana det etablerade och betrakta branschen ur ett nytt, innovativt perspektiv. I dag är Crosskey en sammansmältning av dessa två världar - expertis kombinerad med nytänkande, gedigen erfarenhet förenad med snabbhet och flexibilitet.
Vårt huvudkontor i Mariehamn på Åland speglar denna filosofi på ett naturligt sätt. Här befinner vi oss mitt i den skandinaviska teknikutvecklingen, samtidigt som vi står stadigt i våra egna värderingar och perspektiv. I en tid där finanssektorn präglas av ökande komplexitet, omfattande regelverk och snabb teknologisk utveckling, gör Crosskeys unika synsätt oss till en stark och pålitlig partner för att navigera i ett ständigt föränderligt landskap.
Om rollen
Som System Architect i teamet Business IT blir du en central del av vårt arkitekt- och driftteam bestående av cirka 9 administratörer och arkitekter. Du ansvarar för att designa, vidareutveckla och säkra vår Microsoftbaserade IT-miljö - både för interna behov och i nära samarbete med våra kunder. Du arbetar med hela livscykeln: från arkitektur och design till implementation, migrering och vidareutveckling av moderna lösningar inom Windows Server, Azure, Microsoft 365 och Identity Management.
Dina ansvarsområden
Designa, dokumentera och kvalitetssäkra lösningsarkitektur för komplexa IT-miljöer
Leda tekniska diskussioner och fungera som rådgivare för kunder och interna team
Säkerställa att lösningar följer best practices inom säkerhet, compliance och prestanda
Delta i och driva migreringsprojekt till molnplattformar (Azure, Microsoft 365, SharePoint)
Utvärdera nya teknologier och bidra till Crosskeys tekniska roadmap
Vi tror att du har
Djup teknisk kompetens inom flera av följande områden:Windows Server & Active Directory
Microsoft Azure (IaaS, PaaS, säkerhet, nätverk)
Microsoft 365 (Exchange Online, Teams, SharePoint)
Identity Management (Entra ID, MFA, Conditional Access)
Endpoint Management (PC, Mac, mobila enheter)
Virtualiseringsplattformar (VMware, Hyper-V, OpenShift, Nutanix AHV, KVM)
Erfarenhet av arkitekturdesign, dokumentation och lösningsförslag
Förmåga att kommunicera tekniska koncept till både tekniska och icke-tekniska intressenter
Meriterande:Erfarenhet av Infrastructure as Code (t.ex. Terraform)
Microsoft-certifieringar, exempelvis Azure Solutions Architect Expert
Erfarenhet av API-integrationer
Därför ska du välja Crosskey
Hos Crosskey blir du en del av ett nytänkande nordiskt fintechbolag där människor, innovation och kvalitet står i centrum. Vi erbjuder en flexibel och inkluderande arbetskultur som präglas av frihet under ansvar, öppen dialog och kontinuerlig feedback. Här får du arbeta med spännande och samhällskritiska lösningar inom bank och finans, tillsammans med engagerade och kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin kompetens. Du får möjlighet att påverka både teknikval och arbetssätt, utvecklas i din roll och vara med och forma framtidens finansiella IT-lösningar. Vi älskar utmaningar och drivs av att göra våra kunder ännu mer framgångsrika.
Placeringsort: Mariehamn eller Stockholm
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Låter det intressant?
Välkommen att bli en del av Crosskey och forma framtidens finansiella IT-lösningar tillsammans med oss. Då vi förhåller oss till GDPR tar vi ej emot ansökningar via epost. Välkommen med din ansökan!
INDTECH Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://www.crosskey.fi/ Arbetsplats
Crosskey AB Kontakt
Agnes Hildén agnes.hilden@barona.se Jobbnummer
9685200