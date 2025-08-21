Svetsingenjör, laser
Vill du arbeta med avancerad lasersvetsning i en roll som kombinerar teknik, kvalitet och kundkontakt? Vi söker en Svetsingenjör som vill ta ansvar för svetsfrågor i ett dynamiskt och engagerat team.
Om rollen
Som Svetsingenjör hos oss blir du en nyckelperson i vår teknikgrupp. Du ansvarar för metodval, beredning och offertarbete samt fungerar som svetsansvarig i företaget. Rollen innebär nära samarbete med produktionen inom laserbearbetning samt stöd till säljorganisationen genom teknisk support och kundkontakter.
Du kommer att:
Arbeta med metodval och beredning för lasersvetsning.
Vara företagets svetsansvarige och säkerställa att kvalitetskrav uppfylls.
Delta i offertarbete och teknisk support mot kunder.
Driva och delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt inom svetsområdet.
Stötta i projektledning och kvalitetsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har en stark teknisk kompetens och gillar att kombinera teori med praktisk tillämpning. Du är kommunikativ, strukturerad och trivs i en roll med varierande kontaktytor.
Tjänsten kan innebära arbete som omfattas av försvarssekretess och medför därför krav på svenskt medborgarskap.
IWT/IWE-certifiering
Erfarenhet av svetsning, gärna med inriktning mot lasersvetsning.
Meriterande:
Erfarenhet av kvalitetsarbete och projektledning.
Kunskap inom inköp och leverantörskontakter.
Varför välja oss?
Vi är ett litet, dedikerat team på cirka 25 personer som brinner för högteknologisk tillverkning. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och arbeta nära både kunder och produktion. Du blir en del av vår teknikgrupp och rapporterar direkt till vår teknikchef.
Låter det som du?
Skicka då in din ansökan redan idag inkluderande personligt brev samt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@lasertech.se
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
Teknikchef
Carl Heiwall carl.heiwall@lasertech.se 0708-809 335
