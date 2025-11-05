Svetsare till Ringhals AB
2025-11-05
Företagsbeskrivning
Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen och är Nordens största kraftverk. Vi har över 40 års erfarenhet av elproduktion och står nu inför nya utmaningar av olika slag som kräver säkerhetsmedvetande och nytänkande. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du arbeta som svetsare i framkant av teknik och innovation? Vill du bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Ringhals. Vi arbetar tillsammans för en fossilfri framtid. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Vi söker nu Svetsare till vårt team!
Hos oss på Ringhals blir du en del av ett engagerat team där teknik, säkerhet och utveckling står i centrum. Vi arbetar tillsammans för att hålla en av Sveriges viktigaste anläggningar i toppskick - och vi är stolta över vårt bidrag till samhällets energiförsörjning.
Huvuduppgifter för den mekaniska verkstaden är att bistå underhållsenheterna och projektkontoren med nytillverkning av komponenter och reservdelar, prefabricering av montagedetaljer, installation i anläggningen samt reparationer av mekaniska komponenter. Verkstaden är modern och håller mycket hög standard och är godkänd för tillverkning i högsta kvalitetsklass för kärnkraft.
Din roll
Som svetsare hos oss jobbar du med nyinstallation, underhåll och reparation i en spännande och tekniskt avancerad miljö. Du arbetar främst med TIG svart/vit. Det är meriterande om du även har erfarenhet av fler svetsmetoder. Arbetet innefattar till stor del montage och reparationsarbeten. Du kommer att bidra till att hålla anläggningen i toppskick genom noggrant utfört arbete och hög yrkesskicklighet.
KravspecifikationProfil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för svetsyrket och som trivs i en miljö där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus. Du är van att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och har en god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har också lätt för att samarbeta med andra och bidra till ett tryggt och professionellt arbetsklimat. Du är lösningsorienterad, flexibel och har ett öga för detaljer - egenskaper som är viktiga i en tekniskt avancerad miljö där precision är avgörande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Certifiering för vit o svart TIG enl 287 eller 9606 (Vi tillämpar platsprov innan anställning.)
• Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
• Hög kvalitetsmedvetenhet och noggrannhet i ditt arbete
• Van vid att följa instruktioner och säkerhetsrutiner
• Gymnasial eller högre utbildningsnivå inom svets/verkstad/industri, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Engelska är meriterande
Meriterande certifieringar är:
141 Mekaniserad (Orbital)
138/136 Rörtråd
111 Metallbåge
912 Flamlödning
Ytterligare information
Övrig information
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till Rekryterande chef Kim Hugosson kim.hugosson@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 16/11 2025. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
Ringhals Kärnkraftverk
432 85 VÄRÖBACKA, NORR OM VARBERG
Ringhals
