Svetsare till Malmberg Industridesign
Eliquo Malmberg Water AB / Svetsarjobb / Kristianstad Visa alla svetsarjobb i Kristianstad
2026-01-28
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eliquo Malmberg Water AB i Kristianstad
, Lund
eller i hela Sverige
Malmberg är en global marknads- och teknikledare inom cleantech. Ett svenskt familjeägt företag grundat 1866, vårt primära fokus är design, produktion och utveckling av teknik och lösningar för vattenrening, biogas uppgradering, geoenergi och borrning. Malmberg arbetar för en bättre framtida miljö under mottot "We're Generation Zero."
Vi växer. Stora projekt, nya ramavtal och en satsning på Malmberg Industridesign gör att vi nu söker en erfaren svetsare. Hos oss får du frihet, utveckling och en familjär arbetsplats där du kan påverka ditt jobb.
Vi är ett familjeföretag som har funnits i fem generationer och vi är stolta över att våra svetsare säger att det inte finns något bättre jobb i närheten. Här jobbar vi i projekt, inte i en monoton robotproduktion.
Vad kommer du att göra hos oss?
Som svetsare hos oss kommer du att arbeta med:
Svetsning av rostfria konstruktioner - allt från värmeväxlare till stora energicentraler.
Ritningsläsning och arbete utifrån tekniska specifikationer.
Nära samarbete med våra konstruktörer och processingenjörer.
Vem är du?
Har erfarenhet av MIG/MAG- och TIG-svetsning i rostfritt material.
Du har en industriteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet - antingen är du i början av din karriär eller så har du redan samlat på dig flera års erfarenhet.
För oss är din personlighet viktig - vi värdesätter engagemang, ansvarstagande och en stark vilja att utvecklas. Du är van vid att arbeta praktiskt och har ett tekniskt intresse.
Trivs i en dynamisk miljö där du får påverka ditt arbete.
Har B-körkort.
Licenser och kunskap inom ritningsläsning är meriterande, men vi erbjuder även internutbildningar och certifieringar!
Därför ska du välja oss:
En arbetsplats där du trivs och vill stanna - Vi har en stark gemenskap och stolthet i det vi gör.
Flexibla arbetstider (06-08) - en unik fördel som ger dig mer frihet i vardagen.
Utvecklingsmöjligheter - Vi satsar på din kompetens och vill att du växer med oss.
Spännande framtid - Vi har stora projekt på gång och en satsning i produktionen som du vill vara en del av!
På Malmberg arbetar vi för en säker, god och drogfri arbetsmiljö. Slutkandidater till tjänsten kommer därför att bli ombedda att presentera ett utdrag ur belastningsregistret, genomföra ett drog- och alkoholtest samt i förekommande fall erbjudas hälsoundersökning på vår företagshälsovård. Vi kommer också för vissa positioner göra en kreditupplysning.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta arbetsledare Patrick Andersson, patrick.andersson@malmberg.se
eller marknads- & rekryteringskoordinator Ester Björk, ester.bjork@malmberg.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eliquo Malmberg Water AB
(org.nr 556292-9272) Arbetsplats
Malmberg Jobbnummer
9708626