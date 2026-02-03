Svetsare med ledaransvar
Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg
2026-02-03
Är du en skicklig svetsare med produktionsvana som vill ta nästa steg i karriären och kombinera ditt praktiska arbete med ett större ansvar? Trivs du med att arbeta sida vid sida med ditt team och samtidigt leda produktionen i vardagen? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker nu en operativ teamledare till vår kunds produktion inom emballage- och logistiklösningar för industrin. Rollen är praktisk och närvarande - du svetsar själv, deltar i produktionen och tar samtidigt ansvar för att planera, fördela och följa upp arbetet i teamet. Du ser till att material och resurser finns på plats, leder flera parallella projekt och stöttar teamet i det dagliga arbetet.
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Norra Göteborg
Omfattning: Heltid, dagtid mån-fre
Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag. För rätt person kan det finnas möjlighet att gå över till vår samarbetspartner på sikt. Förutsatt att allting fungerar braPubliceringsdatum2026-02-03ProfilKvalifikationer
• Erfarenhet från industriell produktion, gärna metall
• Erfarenhet av MIG-svetsning
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Tidigare ledande, samordnande eller ansvarstagande roll
• Svetslicens MIG & TIG
• B-körkort
Som person är du trygg i din yrkesroll som svetsare, prestigelös och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta sida vid sida med teamet samtidigt som du leder och stöttar dina kollegor i vardagen och driver teamet mot gemensamma mål. Du planerar och fördelar arbetet, skapar struktur i produktionen och säkerställer att projekten genomförs enligt plan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
