Svetsare med erfarenhet
2026-04-23
Vi söker nu en erfaren och engagerad svetsare som vill ta sig an en varierande roll hos vår kund inom plåt- och metallindustrin. I den här tjänsten får du arbeta med olika projekt, vilket ställer krav på både flexibilitet och en vilja att utvecklas i din yrkesroll.
Vi tror att du trivs i en miljö där arbetsuppgifterna är omväxlande och stundtals utmanande. Du är både självgående och samarbetsvillig, och bidrar till en god laganda tillsammans med kollegor och kunder. Att leverera kvalitet i ditt arbete är en självklarhet för dig, och du har ett nyfiket förhållningssätt när du ställs inför nya moment.
I rollen som svetsare kommer du att arbeta med olika typer av svets- och sammanfogningsarbeten inom stål och plåt. Det är därför viktigt att du har bred erfarenhet och känner dig trygg i flera metoder.
Vi söker dig som har:
Gedigen erfarenhet av svetsning och metallbearbetning inom industrin
Goda kunskaper i MIG, MAG, TIG och pinnsvetsning
Erfarenhet av arbete i stål och plåt
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Körkort B
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Svetslicenser
Heta arbeten
Truckkort
Erfarenhet av ritningsläsning
Förmåga att tolka svetsbeteckningar
Tjänsten är på heltid och arbetet är förlagt till dagtid.
Vi tar endast emot ansökningar via annonsen. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7620668-1962522". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
703 61 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
