Svetsare
Qualified Nordic AB / Svetsarjobb / Vaggeryd Visa alla svetsarjobb i Vaggeryd
2026-05-04
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qualified Nordic AB i Vaggeryd
, Jönköping
, Nässjö
, Vetlanda
, Tranås
eller i hela Sverige
Svetsare sökes till företag i Skillingaryd. Vi söker dig som har god vana att arbeta med aluminium och som behärskar flera svetsmetoder.
Du kommer arbeta i en produktion där kvalité och noggrannhet är avgörande.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
TIG-svetsning i aluminium (krav)
TIG-svetsning i rostfritt och svart material.
MIG och MAG-svetsning
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av TIG-svetsning i aluminium.
Har erfarenhet av MIG/MAG
Har svetsutbildning eller motsvarande arbetslivserf.
Körkort och tillgång till bil.
Du är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och noggrann samt trivs i att jobba i team. Grundläggande i svenska i tal & skrift krävs.
Skicka CV med relevant erfarenhet samt ev certifikat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: gabriel.hermansson@qualified.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qualified Nordic AB
(org.nr 556820-4803)
568 31 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Qualified Nordic AB Jobbnummer
9889070