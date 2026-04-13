Svetsare - Manuell MIG & Robotsvetsning
Är du en vass svetsare som trivs med både det traditionella hantverket och modern teknik? Pauder & People söker dig som vill ta nästa steg i karriären och arbeta som konsult ute hos en av våra framgångsrika kunder.
Om uppdraget
Som medarbetare hos oss på Pauder & People blir du en viktig resurs ute hos vår kund. Du får ett omväxlande och ansvarsfullt arbete i deras produktion, där du får användning för hela din kompetensbredd. Din vardag kommer att bestå av en spännande mix mellan manuell svetsning och körning av svetsrobotar i en modern maskinpark.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter hos kunden:
Manuell svetsning med primärt fokus på MIG.
Rigga, ställa in och övervaka produktion i robotsvetsar.
Kvalitetskontroll av egna och robotens svetsar.
Ritningsläsning och daglig tillsyn av utrustningen.
Vem är du? Vi letar efter dig som är självgående, noggrann och har ett starkt kvalitetsfokus. Du trivs i en producerande miljö och har lätt för att växla mellan handgripligt hantverk och maskinövervakning. Eftersom du kommer att vara vårt ansikte utåt hos kunden värdesätter vi också att du är en lagspelare med en positiv inställning.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av manuell svetsning, specifikt MIG.
Praktisk erfarenhet av att ha kört och ställt in robotsvetsar.
God vana av ritningsläsning.
Svenska i tal och skrift (för att kunna följa säkerhets- och arbetsinstruktioner).
Meriterande: Giltiga svetslicenser, truckkort och traverskort.
Att arbeta som konsult hos Pauder & People Vi på Pauder & People bryr oss om våra medarbetare. När du blir anställd hos oss får du en trygg arbetsgivare med kollektivavtal, schyssta villkor och en engagerad konsultchef som alltid finns där som ett bollplank för dig. Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och vill att du ska trivas och utvecklas tillsammans med oss!
Ansökan Låter detta som rätt steg för dig? Skicka in din ansökan. Vi gör urval och intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vi strävar efter en trygg arbetsplats för alla. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi genomför en bakgrundskontroll, som ett led i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
(org.nr 559548-0798) Arbetsplats
Hyltebruk Kontakt
Sandra Lindulf sandra.lindulf@pauderpeople.se 072-1602880 Jobbnummer
9850643