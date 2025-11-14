Sveriges roligaste säljarbete!
2025-11-14
Vi söker nu två företagssäljare till vårt nya kontor strax söder som Stockholm city.
Du ska arbeta med befintliga och nya kunders brand- och utrymningsskydd.
Tidigare säljutbildning kan vara meriterande om du har fått lära dig försäljningsprocessen korrekt. I annat fall kommer vi att internutbilda både vad gäller försäljning och naturligtvis även gällande våra produkter.
Vi tror att du är en framåt person och vill visa världen hur vass du är. Förutom att arbeta med lättsålda produkter så tror vi att du kommer att trivas utmärkt i vår mycket trivsamma miljö med arbetskamrater som verkligen är framåt. Har du bara viljan - hjälper vi till med resten.
Vi erbjuder fast lön samt provision. Den första tiden arbetar Du från egen bil men samtliga säljare som har arbetat i sex månader kan välja att byta till en företagsbil.
Tveka inte - ansök direkt. Planerad start är den 1 jan 2026 men vi tittar alltid på individen så att anställning kan ske både före och efter angivet datum. För att kunna bedöma din ansökan behöver du skriva ett personligt brev så att vi får en uppfattning om vem du är, samt skicka med ett CV.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: ansokan@secorra.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Secorra Security Group Sweden AB
Hanna Eriksson ansokan@secorra.se Jobbnummer
