Svensklärare 100%

Robinson Vårfru - En skola där elever och lärare växer tillsammans
Robinson Vårfru är en fristående högstadieskola för årskurserna 6-9 i Enköping, med cirka 190 elever. Skolan är en del av Tellusskolan-koncernen, som står för ett modernt och värderingsstyrt arbetssätt där både kunskap, trygghet och elevinflytande står i centrum.
Hos oss kombineras tydlig struktur med elevmedverkan och kreativ pedagogik, för att skapa en inspirerande skolmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas - både kunskapsmässigt och socialt.
Vi erbjuder en varierad undervisning med inslag av både inomhus- och utomhuspedagogik, och arbetar aktivt för att stärka elevernas ansvar, motivation och delaktighet i sin egen lärprocess.
Vi söker nu en behörig lärare i svenska.
Till vårt kollegie söker vi en engagerad och behörig svensklärare som vill vara med och göra skillnad.
Du kommer undervisa i svenska och bli en del av ett ämneslag där du samarbetar nära med kollegor i språk/svenska. Tillsammans utvecklar ni undervisningen, delar erfarenheter och skapar en stark språkmiljö för våra elever.
Vi söker dig som är driven, trygg i din lärarroll och som värdesätter samarbete, tydlighet och elevfokus.
Vill du vara med och forma framtidens undervisning på en skola med hjärta och framåtanda?
Välkommen till Robinson Vårfru! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: sara.rosenblad@tellusskolan.se Omfattning
