Sushikockar (20 tjänster) Holy Sister AB

2026-02-19
Holy Sister AB söker nu cirka 20 erfarna och engagerade sushi-kockar för ett större uppdrag. Anställningen gäller 6 månader med möjlighet till förlängning och på sikt även fast anställning för rätt personer.
Detta är en mycket attraktiv möjlighet för dig som vill utvecklas i ett växande företag med höga ambitioner och en trygg, professionell arbetsmiljö.

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av sushi och andra japanska rätter
Förberedelse av råvaror och stationer
Säkerställa hög kvalitet och god hygien
Arbeta effektivt i team och bidra till ett positivt arbetsklimatKvalifikationer
Erfarenhet som sushi-kock är ett krav
God kunskap om råvaror, knivteknik och traditionella metoder
Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Positiv, nyfiken och villig att utvecklas
Vi erbjuder:
Trygg arbetsmiljö och schyssta villkor
Möjlighet till förlängning och fast tjänst
Ett engagerat team och goda utvecklingsmöjligheter
Ett uppdrag med hög efterfrågan och goda framtidsutsikter
Om Holy Sister AB
Holy Sister AB är ett företag med fokus på kvalitet, service och hållbar utveckling. Vi arbetar långsiktigt och värdesätter glädje, professionalism och gemenskap i allt vi gör.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Mejla ditt CV till nedan e-postadress
E-post: babu@holysister.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sushi kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holy Sister AB
(org.nr 559481-5457) Kontakt
Operativ chef
Gantulga Judger babu@holysister.se 070-455 8558 Jobbnummer
9753115