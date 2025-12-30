Sushikock och Sushilärling sökes
LJ Sushi & Café AB / Kockjobb / Täby Visa alla kockjobb i Täby
2025-12-30
Sushikock & Sushilärling sökes
Är du passionerad för det japanska köket och vill utvecklas i en dynamisk och inspirerande miljö?
Vi söker nu en erfaren **sushikock** och en ambitiös **sushilärling** till vårt team.Publiceringsdatum2025-12-30Om företaget
Vi är en restaurang med fokus på högkvalitativ sushi och en genuin matupplevelse. Vår filosofi bygger på noggrant utvalda råvaror, hantverksskicklighet och passion för japansk gastronomi.
Vi söker
**Sushikock**
• Erfarenhet av att arbeta med sushi och japanska matlagningstekniker
• Kunskap om råvaror, hygien och hållbarhet
• Förmåga att arbeta effektivt och kreativt i ett team
• Hög arbetsmoral och noggrannhet
**Sushilärling**
• Du har ett genuint intresse för sushi och japansk matlagning
• Vill lära dig från erfarna kockar och utvecklas inom yrket
• Är noggrann, ansvarstagande och engagerad
Vad vi erbjuder
En spännande arbetsplats med kunniga kollegor
Möjlighet att utvecklas och växa i din roll
Konkurrenskraftig lön och goda arbetsvillkor
Är du den vi söker? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till Info@umamisushi.se
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: Info@umamisushi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LJ Sushi & Café AB
(org.nr 559009-3034)
Catalinatorget 1 (visa karta
)
183 68 TÄBY Arbetsplats
Umami Sushi Jobbnummer
9665671