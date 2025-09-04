Sushikock
2025-09-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Hej!
Vi på Team Oki Doki i Bunkeflostrand söker en ny medlem till vårt härliga gäng som kan stötta upp på 50% till en början. Utökad tjänst kan diskuteras...
Vi satsar på bra råvaror och gediget hantverk och söker någon med erfarenhet till en tjänst på hel/deltid efter överenskommelse.
Arbetet innebär kvällar/helger, både stressiga och lugna perioder och kräver kunskaper i att filea fisk, erfarenhet av att strukturera arbetet i kök samt att hålla tidsramar.
Kan du även europeiska köket och svensk husman är det en klar fördel då vi jobbar tätt ihop med systerrestaurangen Public Eatery med vilken vi ligger vägg i vägg.
Självklart gillar du att hålla rent runtomkring dig och att vara en glädjespridare bland dina kollegor.
Låter det intressant? Välkommen att maila in din ansökan - men vänta inte till sista dagen - vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: Mats@graffiticafe.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gerdes & Lönnqvist AB
(org.nr 556897-4793)
Klagshamnsvägen 40 (visa karta
)
218 33 BUNKEFLOSTRAND Arbetsplats
OkiDokiSushi Jobbnummer
9493111