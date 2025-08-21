Supporttekniker till tele- och mediegigant!
2025-08-21
Har du goda kunskaper inom Windows och Microsofts portfölj, PC och teknisk felsökning? Har du även redan ett par års erfarenhet av att jobba i en servicedesk/helpdesk inom IT? Då kan det vara dig vi söker - om du vill bli en del av ett framgångsrikt företag in IT och telefoni, så läs gärna vidare!Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Perido söker en medarbetare till ett spännande uppdrag hos vår kunds kontor i Sundsvall. Kundföretaget erbjuder en mängd kommunikationstjänster och bidrar varje dag till att forma den digitala omvandlingen i Norden. Deras produkter och tjänster har en avgörande roll i kampen mot att lösa nuvarande och framtida samhälls- och miljöutmaningar.Arbetsuppgifter
I din roll som IT-supporttekniker hos vår kund får du möjlighet att utnyttja allt det du redan kan om teknik för att lösa olika problem. Du får varje dag chansen att hjälpa och utveckla andra människor genom att se till att kunderna har en fungerande IT-arbetsplats. I ditt arbete kommer du att ansvara för ett antal kunder som har IT-supportavtal med kunden. Du hjälper kunden med allt ifrån att installera ett mailprogram till att sätta upp en virtuell maskin för en server. Supporten sker genom guidning över telefon och email, eller direkt med fjärrstyrning ifrån kontoret.
Företaget vill hjälpa dig att utvecklas både på ett personligt plan och i din yrkesroll. Du blir en del av ett kreativt, motiverande och välkomnade företag där alla kan vara sig själva, med likvärdiga möjligheter att utvecklas.
Dina egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är en lagspelare som trivs med att träffa nya människor och är social. Du är engagerad och har ett starkt inre driv, samtidigt som du är pålitlig och ansvarstagande. Som person är du strukturerad och noggrann, med en passion för problemlösning. Dessutom har du ett stort intresse för teknik och är nyfiken på att ständigt lära dig nya saker.
Låter detta som en spännande tjänst?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Ett par års erfarenhet av att jobba i en servicedesk/helpdesk inom IT
Goda kunskaper inom Windows och Microsofts portfölj, PC, teknisk felsökning
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift, såväl svenska som engelskaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, uppdrag initialt 6 månader via Perido, därefter möjlig överrekrytering till kunden. Start 2025-09-01.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
Ansvarig rekryterare för denna tjänst är Fredrika Lundmark som kan nås på mejl fredrika.lundmark@perido.se
. De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35342 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter vi Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal arbetar på våra kontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
