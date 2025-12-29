Supporttekniker till Swedbank
Professionals Nord Stockholm AB / Företagsekonomjobb / Sundbyberg Visa alla företagsekonomjobb i Sundbyberg
2025-12-29
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Stockholm AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Gillar du att ha koll på detaljer, hjälpa kunder och se till att allt flyter smidigt? Trivs du i en roll där du kombinerar administration och support, och där du verkligen gör skillnad för andra? Då kan rollen som supporttekniker inom Swedbanks Technical Competence Center (TCC) vara helt rätt för dig. Här får du kombinera service, administration och problemlösning i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
Swedbank är en av Sveriges största banker och har en stark ställning inom både privat- och företagskunder. Banken är känd för att värna om långsiktiga relationer, hållbarhet och att utveckla digitala tjänster som gör vardagen enklare för kunderna.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Swedbank en supporttekniker till Technical Competence Center (TCC) inom Group Cards & Payments. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och frågor kring tjänsten skickas till info@pn.se
.Dina arbetsuppgifter
I rollen som supporttekniker inom TCC kommer du främst arbeta med administrativa uppgifter kopplade till företagskunder. Den huvudsakliga uppgiften är avtalshantering för leverantörsbetalningar i ISO20022/XML-format. Även avtalshantering för andra tjänster kan förekomma, liksom enklare telefon- och supportärenden samt andra administrativa uppgifter.
Du blir en del av ett team där samarbete, noggrannhet och kunskapsdelning är centralt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Avtalshantering för leverantörsbetalningar i ISO20022/XML-format
Hantera avtal för andra tjänster vid behov
Telefon- och e-postsupport för enklare ärenden
Övriga administrativa uppgifter kopplade till teamets processer
Vi söker dig som
Har någon form av erfarenhet från administration, kundservice eller support. Det är meriterande om du tidigare arbetat med avtalshantering, betalningar eller IT-relaterad administration, men det är inget krav. Det viktigaste är att du är trygg i administrativa arbetsuppgifter, har god datorvana och kan uttrycka dig tydligt i skrift.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Du är serviceinriktad och kommunikativ, trivs med daglig kontakt med kunder och kollegor och har lätt för att hålla ordning på flera parallella uppgifter. Du är noggrann och strukturerad, vilket gör att du kan följa upp ärenden och dokumentera korrekt. Även när tempot ökar behåller du lugnet och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
START: 2 februariOMFATTNING: HeltidSTAD: SundbybergURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Linnéa Grass
#kundtjänst #administrativ #support #swedbank #coor #facility
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665) Arbetsplats
Swedbank Kontakt
Linnéa Grass linnea.grass@pn.se Jobbnummer
9665580