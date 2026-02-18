Supporttekniker till Sveriges geologiska undersökning
Sveriges Geologiska Undersökning / Supportteknikerjobb / Uppsala Visa alla supportteknikerjobb i Uppsala
2026-02-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Geologiska Undersökning i Uppsala
, Göteborg
, Lund
, Malå
, Sorsele
eller i hela Sverige
Inom SGU finns expertkunskap på vårt livsviktiga grundvatten, hållbar utvinning av metaller och mineral samt marina ekosystem. För att göra denna geologiska data tillgänglig för samhället behöver vi din kompetens inom IT.
SGU:s IT-avdelning består av experter inom IT-arkitektur, IT-säkerhet, mjukvaruutveckling, teknikutveckling samt drift och support. Utbyggnad av IT-infrastrukturen är ett av myndighetens viktigaste områden för att uppnå en mer digital och effektiv verksamhet, både internt och externt. Målsättningen är att vår geologiska data, på ett lättillgängligt- och lättförståeligt sätt, ska bidra till välgrundade beslut för en omställning till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegorna i teamet kommer du att ge användarsupport och service via telefon och servicedesk-system, samt genomföra administrativa uppgifter kring vår klientmiljö. Arbetet utförs till stor del på plats men visst utrymme för distansarbete finns. Tjänsten är användarnära med fokus på första linjens support. Det kan även förekomma resor till SGU:s andra kontor.
Exempel på tekniker och produkter som du kan få arbeta med hos oss:
felsökning och problemlösning i Windows och installerade applikationer
SCCM
MSI paketering
iOS och relaterade produkter
hantering av mobiltelefoner, abonnemang och tillbehör
administration av enheter i Intune
tunna klienter
KVM-lösningar
Kompetens
Vi söker dig som har:
en för tjänsten relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
erfarenhet av att arbeta med it-användarsupport
goda tekniska kunskaper om klienthårdvara och klientmiljöer
erfarenhet och kunskap av Active Directory
erfarenhet av MS Exchange
kunskap om nätverk och skrivare
behärskar svenska i både tal och skrift
Meriterande erfarenheter och kompetens:
erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
administration av Microsoft 365 samt Microsoft Teams och gärna andra virtuella samarbetsplattformar
intresse och viss erfarenhet av att arbeta med AV teknik för mötesrum
Personliga kvalifikationer
För att trivas i denna tjänst behöver du ha ett genuint intresse för teknik i samverkan med människor, där en stark servicekänsla och lätthet för samarbete och kommunikation faller sig naturligt för dig. Du behöver ha förmågor såsom självständighet, nyfikenhet och kreativitet. Det innebär att du tar ansvar för att sätta dig in i nuvarande arbetsuppgifter, samtidigt som du har förmågan att ta till dig ny kunskap för framtida förändringar. Tillsammans med teamet, så skapar vi vårt framgångsrecept.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, där sex månaders provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse Arbetet är förlagt dagtid, måndag till fredag med möjligheter för växlande distansarbete.
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsort: Uppsala
Det som du kan erbjuda SGU är viktigt men lika viktigt är din balans mellan jobb och fritid. Därför erbjuder vi dig, som anställd generösa förmåner gällande flexibilitet, ledighet och friskvård.
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 12 mars 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till tillförordnad avdelningschef Håkan Wikander eller våra fackliga företrädare: Otto Pile för Saco-S och Annika Törnkvist för ST-geologiska via vår växel 018-17 90 00.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 300 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "411-390/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Geologiska Undersökning
(org.nr 202100-2528)
Dragabrunnsgatan 77 (visa karta
)
752 36 UPPSALA Arbetsplats
SGU - Uppsala Jobbnummer
9750654