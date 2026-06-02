Supporttekniker till Sandviken
2026-06-02
Har du erfarenhet av IT-support och kan påbörja uppdrag omgående? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget Vi söker en IT-supporttekniker till vår kund i Sandviken för ett konsultuppdrag som beräknas starta 22/6 2026 och pågå till 30/11 2026. Det finns även möjlighet till förlängning av uppdraget. Tjänstgöringsgraden är 100% och du arbetar på kundens kontor i Sandviken.
Dina arbetsuppgifter
Fokus i detta uppdrag omfattar arbete både i första och andra linjen som hanterar support via telefon, mejl och ibland direkt kontakt med användaren på plats på kontoret.
Exempel på arbetsuppgifter:
Användarsupport via telefon, mejl, fjärrstyrning och on-site.
Felsöka, prioritera och lösa inkomna ärenden på PC/klient, mobila enheter, nätverk, system och applikationer.
Konto- och behörighetsadministration, samt felsöka diverse kommunikationsproblem.
Säkerställa korrekt dokumentation av ärenden.
Följa rutiner kring ärendehantering och incidenthantering.
Föreslå och genomföra ständiga förbättringar inom området.Publiceringsdatum2026-06-02Kvalifikationer
Grundläggande kunskaper om Windowsplattformen och M365.
Goda felsökningskunskaper i Windowsmiljö och på PC med kringutrustning och skrivare.
Erfarenhet av support kring mobila enheter.
Erfarenhet av kontohantering och behörighetsadministration i MIM och Active Directory.
Grundläggande kunskaper i nätverk och hårdvara.
God dokumentationsförmåga.
Krav på god svenska och god kommunikation. Goda sociala färdigheter och förmåga att lära dig.
Naturlig fallenhet för support där kundfokus är en naturlig del av ditt arbetssätt.
Kunna uppge minst ett referensuppdrag inom liknande tjänst.
Meriterande
Ett års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 11 juni 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
