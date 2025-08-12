Supporttekniker till RCO Security
Har du ett stort tekniskt intresse för IT & nätverk och brinner för problemlösning? Är du dessutom redo att ta dina servicekunskaper till nästa nivå? Då kan rollen som Supporttekniker till RCO Security vara perfekt för dig! Välkommen med din ansökan redan idag - vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
RCO Security är en ledande leverantör som arbetar med tillverkning, utveckling och med att sälja tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem. Genom att hålla goda relationer till sina kunder skapar RCO en trygg, säker och smidig vardag - vare sig man har behov av ett kodlås vid en enda dörr eller ett stort integrerat system för styrning av passer och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet.
RCO grundades 1976 och har sedan dess etablerat sig som en ledande leverantör på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Solna men de finns även i Norge och Finland. Sammanlagt har RCO cirka 110 anställda fördelade i tre länder där merparten arbetar i Sverige.
Hur är det att jobba på RCO Secruity?
RCO har en arbetskultur som präglas av öppenhet. Där är de öppna för kollegors idéer och olika perspektiv, men också för samhällets ständiga utveckling. För RCO är det viktigt med en trygg och schysst stämning där de litar på varandra för det är så de skapar en grogrund för utveckling. De jobbar utifrån fyra värderingar:
• Vi omfamnar morgondagen
• Vi bygger tillit
• Vi agerar smart
• Vi växer tillsammans
Självklart erbjuder de också förmåner som bland annat tjänstepension, kollektivavtal, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och en hybridarbetsplats.
Just nu söker RCO en stjärna till deras supportavdelning. Som Supporttekniker kommer du att ingå i ett team på nio personer där du kommer att arbeta med First Line Support mot RCOs återförsäljare och slutkunder. Rollen passar perfekt för dig som har ett tekniskt intresse för IT och nätverk samt som brinner för att arbeta med service!
I och med verksamhetens karaktär har RCO Security som en del av deras rekryteringsprocess bakgrundskontroller på slutkandidaten. Innan en bakgrundskontroll genomförs kommer du att bli informerad om detta via rekryterande chef.
Dina arbetsuppgifter
• Hantera inkommande ärenden via telefon, mejl och chatt
• Teknisk support inom RCOs produkter mot återförsäljare och slutkunder
• Arbeta med problemlösning gällande frågor knutna till hårdvara, mjukvara och konfigurering
• Tillhandahålla produktinformation, användar- och installation manualer till kunder och partners
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieexamen
• Är flytande i svenska, både i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska
• Har arbetslivserfarenhet inom service
• Har ett tekniskt intresse samt kunskaper inom IT och nätverk
• Har goda kunskaper inom Microsoft 365
Det är meriterande om du har:
• B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Problemlösande
• Serviceinriktad
• Anpassningsbar
• Samarbetsinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om RCO Security här. Ersättning
