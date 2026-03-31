Supporttekniker Helpdesk och BackOffice
2026-03-31
Är du en driven och engagerad person med ett starkt intresse för IT och vill vara med och forma framtidens tjänster inom IT? Då kan du vara den vi söker! Vi söker dig som brinner support och teknik.
Om Fiberstaden
Fiberstaden är ett av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samägt bolag. Företaget levererar stadsnäts- och IT-tjänster. Vi erbjuder möjligheten att ta steget in i en väletablerad organisation som är i ständig utveckling med engagerade och ansvarstagande medarbetare. Arbetsplatsen är förlagd i nybyggda lokaler i centrala Hudiksvall bara ett stenkast från tåg och busstation.
Om rollen
Som Supporttekniker inom Helpdesk och BackOffice är du vårt ansikte utåt. Du tillhör vår Servicedesk på operativ nivå och spelar en avgörande roll i att leverera support med hög service. Ditt fokus är att säkerställa att våra användare får en positiv upplevelse och att våra IT-tjänster levereras enligt våra servicenivåer mot kund.
Ansvar och arbetsbeskrivning
Du ansvarar för att ärenden åtgärdas inom utsatt tid och äger ärendet genom hela dess livscykel - från registrering till verifiering och avslut.
Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Ärendehantering: Registrera, kategorisera och prioritera inkommande ärenden utifrån symptom, omfattning och brådska.
Support & Felsökning: Analysera ärenden, hitta lämpliga åtgärder och lösa ärendet direkt med kund via telefon, direktmeddelande via ärende och fjärrstyrning.
Samarbete & Eskalering: Fördela och vid behov eskalera ärenden vidare i supportkedjan, till exempel till andra funktioner inom 1-a linjen som Supporttekniker i fält eller 2-linjen Drift och underhåll.
Administration: Uppdatera ärendebeskrivningar, bekräfta lösta ärenden och skapa underlag för grundorsaksutredningar eller förbättringar.
Befogenheter
Som supporttekniker har du befogenheter att:
Självständigt prioritera ärenden baserat på omfattning och hur brådskande de är.
I samråd med Ansvarig Servicedesk och Incident Manager prioritera resurser inom andra funktioner i supportkedjan för att säkerställa att vi håller våra servicenivåer.
Representera funktionen Servicedesk vid möten.
Kunskap och förmåga
Som Supporttekniker har du följande kunskap och förmågor:
Teknisk kompetens med erfarenhet av felsökning i både mjukvara och hårdvara samt god vana av Microsofts produktfamilj.
God förmåga att strukturera ditt arbete och kan hantera flera parallella processer ("många bollar i luften").
Självgående och med ansvar för uppgifter från start till mål.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete i en Servicedesk eller liknande supportroll.
God vana av Apples och Googles produktfamiljer.
Erfarenhet från att arbeta inom kommunal verksamhet.
Inom Fiberstaden arbetar personer som har olika bakgrund men med ett gemensamt intresse och kunskap inom IT. För att trivas i rollen Supporttekniker är du en utåtriktad person med en naturlig känsla för service. Som Fiberstadens ansikte utåt är du en god förebild som agerar ansvarsfullt och noggrant i alla kundkontakter. Du har en mycket god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i grupp för att nå gemensamma mål. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.Övrig information
Som anställd hos Fiberstaden erbjuder vi ett antal förmåner som friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt urvalstester.
B-körkort är ett krav.
Tjänsten är placerad i Hudiksvall och är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Inför ett anställningsbeslut kommer en bakgrundskontroll genomföras.
Som Supporttekniker förväntas du att arbeta på plats med möjlighet till delvis distansarbete enligt överenskommelse.
För upplysningar om rollen som Supporttekniker eller rekryteringsprocessen kontakta: jobb@fiberstaden.se
vänligen ange " Supporttekniker Helpdesk och BackOffice" i ämnesraden.
Fackliga representanter nås via jobb@fiberstaden.se
.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-17. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev. Urval sker löpande. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för anställning hos oss.
