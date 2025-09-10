Supporttekniker - Finsktalande, Asap
Thalamus it consulting AB / Supportteknikerjobb / Solna
2025-09-10
Gillar du både att jobba med IT och att träffa nya människor? Gillar du att arbeta både självständigt och i team? Då kanske du är den vi söker!
Din nya tjänst
Du kommer att arbeta i en support mot byggbranschen i en servicedesk som hanterar ärenden med allt från 1-2nd line supportärenden. Ni är ett litet team på ca 3 personer som hjälps åt att lösa olika problem. Publiceringsdatum2025-09-10Bakgrund
Erfarenhet av IT-support inom Windows.
Mycket meriterande att du kan finska
Behöver kunna starta omgående
Du som person Flexibel och anpassningsbar. Kan arbeta självständigt och i team. Hjälpsam mot användare. Högt i tak och skinn på näsan. Din ansökan Intervjuer sker löpande. Vid frågor, kontakta tilda.stenmark@thalamus.se
eller lucas.skarp@thalamus.se
.
Placering Solna - Frösunda
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på Thalamus erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal (IT/ Telekomavtalet inte bemanningsavtalet), friskvårdsbidrag, fast månadslön, pension mm.
På Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Då brukar alla konsulter dela erfarenheter och glädje med varandra och oss på kontoret. Din nya arbetsgivare Thalamus har funnits i 20 år och är nu ett stadigt växande lönsamt konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss? Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), http://www.thalamus.se Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Kontakt
Lucas Skarp lucas.skarp@thalamus.se 073 243 89 39 Jobbnummer
9502722